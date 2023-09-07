"Литвинов ответил на вопрос о деградации сборной России"

Защитник сборной России и «Спартака» Руслан Литвинов высказался о национальной команде.

7 сентября сборная России сыграет на выезде с Египтом.

Игра в городе Суэц начнется в 19:00 мск.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

– Был пропущен один сбор. Как это влияет на национальную команду?

– Игровая практика есть за свои клубы в чемпионате. Думаю, что сейчас все в хорошей форме и с отличным настроением. За сборную всегда приятно играть. Это большая честь.

– Уже долго не играем с серьезными соперниками. Вы видите, что сборная немного просела или деградировала?

– Тяжело говорить. Мы не играем с большими сборными, поэтому сравнивать не с чем.