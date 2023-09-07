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    Литвинов ответил на вопрос о деградации сборной России

    Защитник сборной России и «Спартака» Руслан Литвинов высказался о национальной команде.

    • 7 сентября сборная России сыграет на выезде с Египтом.
    • Игра в городе Суэц начнется в 19:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    – Был пропущен один сбор. Как это влияет на национальную команду?

    – Игровая практика есть за свои клубы в чемпионате. Думаю, что сейчас все в хорошей форме и с отличным настроением. За сборную всегда приятно играть. Это большая честь.

    – Уже долго не играем с серьезными соперниками. Вы видите, что сборная немного просела или деградировала?

    – Тяжело говорить. Мы не играем с большими сборными, поэтому сравнивать не с чем.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19621

      NewLife 28 минут назад

      "Литвинов ответил на вопрос о деградации сборной России"
      Опять насмешили косноязычные)) Как раз на этот вопрос он не ответил.

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