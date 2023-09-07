Мостовой рассказал, какой результат ждет от сборной России в Египте

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча сборной России против олимпийской сборной Египта.

«В сборной сейчас целых три состава. Должны найтись игроки, которые смогут дать хороший бой Египту. Тем более сейчас в РПЛ есть много интересных молодых ребят, которые уже основные в своих клубах.

Мотивация должна быть хорошая у парней. Жду минимальной победы от сборной, но разгрома Египта не будет», – сказал Мостовой.