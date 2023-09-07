Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой рассказал, какой результат ждет от сборной России в Египте

    Мостовой рассказал, какой результат ждет от сборной России в Египте

    Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча сборной России против олимпийской сборной Египта.

    «В сборной сейчас целых три состава. Должны найтись игроки, которые смогут дать хороший бой Египту. Тем более сейчас в РПЛ есть много интересных молодых ребят, которые уже основные в своих клубах.

    Мотивация должна быть хорошая у парней. Жду минимальной победы от сборной, но разгрома Египта не будет», – сказал Мостовой.

    • Игра в городе Суэц начнется в 19:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
    • Это первая из трех товарищеских встреч сборной России в сентябре.

    Новости по теме
    Девять футболистов дебютировали за сборную России
    В РФС рассказали о реакции ФИФА на товарищеские матчи России с Египтом и Катаром 3
    Литвинов ответил на вопрос о деградации сборной России 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:55
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +512

      Alemann 3 часа назад

      Естественно, порвут. Какой еще может быть результат у этой сбродной?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 