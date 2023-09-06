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    • Защитником «Локомотива» интересуются в Серии А: «Хороший стабильный клуб»

    Защитником «Локомотива» интересуются в Серии А: «Хороший стабильный клуб»

    Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна высказался о возможном переезде игрока в Европу.

    – «Аякс» публично признал, что не взял Сперцяна из‑за политических соображений. Возрастает ли на таком фоне интерес от турецких клубов к РПЛ?

    – Безусловно, возрастает. Хотя, насколько мне известно, в Турции есть определенный финансовый кризис. Что касается Сперцяна – у него такая ситуация, но Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад».

    Далер Кузяев уехал в «Гавр», там же во Франции играет Саша Головин – уже 5 лет. Причем, на ведущих позициях. Леша Миранчук – в Италии.

    Массового отказа от российских игроков нет, каждый случай индивидуален. Например, Наиром Тикнизяном интересуются в Европе.

    – В Германии – были новости про «Вердер» и «Байер». А где еще?

    – Из Италии также был интерес. Хороший стабильный клуб. Ну, в Серии А плохих нет.

    – С «Вердером» и «Байером» не сложилось, потому что клубы не согласовали переход? Наир, очевидно, мечтает попасть в Европу.

    – У каждого амбициозного футболиста есть желание попробовать свои силы в Европе. Наир – не исключение. Но он счастлив в «Локомотиве» – играть, выступать за него и добиваться вместе с клубом результатов. У «Локо» молодая и перспективная команда, с хорошим тренером, который ставит интересный футбол. Наир – часть этого проекта.

    – Переход в Германию сорвался не из‑за политики?

    – Нет. Да и не совсем правильно говорить, что переход сорвался. Переход – это работа, и она продолжается. Посмотрим, как будет дальше.

    • «Локо» заплатил 5,5 млн евро за него в 2021 году.
    • Фулбек забил 4 гола и сделал 1 ассист в 10 матчах нового сезона.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 16:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3181

      alefreddy 1 час назад

      и Литвином Хлусевичем интересуются а кули толку да и кто кроме Головина в составе(ах да Кокорин+)

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