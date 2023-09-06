Защитником «Локомотива» интересуются в Серии А: «Хороший стабильный клуб»

Александр Клюев, агент защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна высказался о возможном переезде игрока в Европу.
– «Аякс» публично признал, что не взял Сперцяна из‑за политических соображений. Возрастает ли на таком фоне интерес от турецких клубов к РПЛ?
– Безусловно, возрастает. Хотя, насколько мне известно, в Турции есть определенный финансовый кризис. Что касается Сперцяна – у него такая ситуация, но Арсен Захарян перешел в «Реал Сосьедад».
Далер Кузяев уехал в «Гавр», там же во Франции играет Саша Головин – уже 5 лет. Причем, на ведущих позициях. Леша Миранчук – в Италии.
Массового отказа от российских игроков нет, каждый случай индивидуален. Например, Наиром Тикнизяном интересуются в Европе.
– В Германии – были новости про «Вердер» и «Байер». А где еще?
– Из Италии также был интерес. Хороший стабильный клуб. Ну, в Серии А плохих нет.
– С «Вердером» и «Байером» не сложилось, потому что клубы не согласовали переход? Наир, очевидно, мечтает попасть в Европу.
– У каждого амбициозного футболиста есть желание попробовать свои силы в Европе. Наир – не исключение. Но он счастлив в «Локомотиве» – играть, выступать за него и добиваться вместе с клубом результатов. У «Локо» молодая и перспективная команда, с хорошим тренером, который ставит интересный футбол. Наир – часть этого проекта.
– Переход в Германию сорвался не из‑за политики?
– Нет. Да и не совсем правильно говорить, что переход сорвался. Переход – это работа, и она продолжается. Посмотрим, как будет дальше.
- «Локо» заплатил 5,5 млн евро за него в 2021 году.
- Фулбек забил 4 гола и сделал 1 ассист в 10 матчах нового сезона.