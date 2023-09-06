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    • Экс-игрок «Рубина» и «Урала» Меркулов рассказал, кто сорвал его трансфер в «Спартак»

    Экс-игрок «Рубина» и «Урала» Меркулов рассказал, кто сорвал его трансфер в «Спартак»

    Защитник Михаил Меркулов рассказал, почему не состоялся его трансфер из «Урала» в «Спартак».

    • Игрок выступал в Екатеринбурге в в 2015-2020 годах.
    • Затем он перешел в «Рубин».
    • Последние 2 года Меркулов провел в хорватской «Риеке», а сейчас завершил карьеру в 29 лет.

    – Ты доволен тем, как сложилась твоя карьера?

    – Да. Главное, что я поступал честно перед собой, никогда херни не делал, перед всеми я чист, поэтому нет причин сожалеть. Всегда можно лучше, конечно, но это ты уже осознаешь спустя время. Я мягкий человек, в некоторых моментах можно было додавливать ситуацию. Например, когда было предложение от «Спартака», надо было самому ходить в офис, а не пускать все на самотек. Многие российские футболисты отдают свою карьеру другим людям, что является большой проблемой. «Ну руководство же лучше знает, как поступить», – думают многие. Но только ты сам знаешь, как будет лучше для тебя.

    Григорий Иванов заблокировал трансфер в «Спартак»?

    – У Григория Викторовича напрямую спрашивали, отпустит ли он меня. Но он сказал: «Нет». Как обычно, хотят больше, но ничего не получается.

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    Источник: «Матч ТВ»

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