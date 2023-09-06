Экс-игрок «Рубина» и «Урала» Меркулов рассказал, кто сорвал его трансфер в «Спартак»

Защитник Михаил Меркулов рассказал, почему не состоялся его трансфер из «Урала» в «Спартак».

Игрок выступал в Екатеринбурге в в 2015-2020 годах.

Затем он перешел в «Рубин».

Последние 2 года Меркулов провел в хорватской «Риеке», а сейчас завершил карьеру в 29 лет.

– Ты доволен тем, как сложилась твоя карьера?

– Да. Главное, что я поступал честно перед собой, никогда херни не делал, перед всеми я чист, поэтому нет причин сожалеть. Всегда можно лучше, конечно, но это ты уже осознаешь спустя время. Я мягкий человек, в некоторых моментах можно было додавливать ситуацию. Например, когда было предложение от «Спартака», надо было самому ходить в офис, а не пускать все на самотек. Многие российские футболисты отдают свою карьеру другим людям, что является большой проблемой. «Ну руководство же лучше знает, как поступить», – думают многие. Но только ты сам знаешь, как будет лучше для тебя.

– Григорий Иванов заблокировал трансфер в «Спартак»?

– У Григория Викторовича напрямую спрашивали, отпустит ли он меня. Но он сказал: «Нет». Как обычно, хотят больше, но ничего не получается.