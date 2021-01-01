Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Локомотива»?
2 Тест: какой ты грех российского футбола?
Тест: какой ты грех российского футбола?
3 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом

Защитник «Риеки» Меркулов: «По сравнению с «Рубином» упал в зарплате больше чем в три раза»

Защитник «Риеки» Михаил Меркулов рассказал о своей зарплате в хорватском клубе.

– Ты сильно упал в зарплате после Казани?

– Да, чуть больше чем в три раза.

– Но желание поиграть где-то еще перевесило?

– Абсолютно. Я же в тот период оказался не нужен казанцам. Самое лучшее, что может быть в работе, – это честность. Мне сообщили, что на меня не рассчитывают, поэтому предложили поискать варианты.

Я понимал, что смысла сидеть нет, и «Рубин» помог мне с поиском дальнейшего продолжения карьеры, так как агента у меня нет. У меня был вариант из РПЛ, но почти одновременно с ним появился вариант с «Риекой».

Попросил договориться с хорватской командой. Посмотрев на локацию, понял, что для семьи – это топ-вариант. Море, горы, что еще нужно? Плюс хотелось попробовать. Это неоценимый опыт.

Если бы вернуть время назад, я бы поехал в Европу в начале своей карьеры. Будь то Словения, Словакия или что-то другое.

  • Меркулов перешел в «Риеку» из «Рубина» в июле 2021 года.
  • С тех пор он забил 1 гол в 6 матчах.
  • Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.

Игра: назовите 50 клубов за 5 минут

Новости по теме
Хорватская «Риека» не собирается расторгать контракт с Меркуловым
«Многое узнал для себя в плане футбола». Меркулов – об уходе из «Рубина»
«Рубин» объявил о переходе Меркулова и Косарева в хорватские клубы 3
Источник: «Матч ТВ»

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

Сегодня, 14:18
Комментарии0
...
  • Читайте нас: 
  • Рейтинг@Mail.ru
11