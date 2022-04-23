Защитник «Риеки» Меркулов: «По сравнению с «Рубином» упал в зарплате больше чем в три раза»

Защитник «Риеки» Михаил Меркулов рассказал о своей зарплате в хорватском клубе.
– Ты сильно упал в зарплате после Казани?
– Да, чуть больше чем в три раза.
– Но желание поиграть где-то еще перевесило?
– Абсолютно. Я же в тот период оказался не нужен казанцам. Самое лучшее, что может быть в работе, – это честность. Мне сообщили, что на меня не рассчитывают, поэтому предложили поискать варианты.
Я понимал, что смысла сидеть нет, и «Рубин» помог мне с поиском дальнейшего продолжения карьеры, так как агента у меня нет. У меня был вариант из РПЛ, но почти одновременно с ним появился вариант с «Риекой».
Попросил договориться с хорватской командой. Посмотрев на локацию, понял, что для семьи – это топ-вариант. Море, горы, что еще нужно? Плюс хотелось попробовать. Это неоценимый опыт.
Если бы вернуть время назад, я бы поехал в Европу в начале своей карьеры. Будь то Словения, Словакия или что-то другое.
- Меркулов перешел в «Риеку» из «Рубина» в июле 2021 года.
- С тех пор он забил 1 гол в 6 матчах.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.
Игра: назовите 50 клубов за 5 минут