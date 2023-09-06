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    • 29-летний россиянин, которого не отпустили в «Спартак», завершил карьеру

    29-летний россиянин, которого не отпустили в «Спартак», завершил карьеру

    Экс-защитник «Урала» Михаил Меркулов объявил о завершении карьеры в 29 лет.

    • Игрок выступал в Екатеринбурге в в 2015-2020 годах.
    • Затем он перешел в «Рубин».
    • Последние 2 года Меркулов провел в хорватской «Риеке», а сейчас завершил карьеру в 29 лет.
    • В 2019 году «Урал» заблокировал его переход в «Спартак».

    – Я принял решение, что, скорее всего, буду заканчивать с карьерой. У меня были варианты продолжения карьеры в России, но я не хочу быть клоуном в цирке. Не хочу выступать на этой арене.

    Пробовал найти что‑то здесь, было несколько вариантов из низших лиг, но решил, что не буду подставлять ни себя, ни команду: не хотелось подписать контракт, а затем через неделю понять, что мое колено не справляется. Просто сидеть на зарплате я не хочу.

    Решение закончить шло достаточно давно, потому что последние полтора года не играл. Морально и психологически был готов.

    – Ты сказал: «Скорее всего, буду заканчивать с карьерой». То есть еще маленький шанс оставляешь себе?

    – Нет. Я завершил карьеру. Это точно.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3181

      alefreddy 1 час назад

      а не треснет ли клуб от всех желающих

      0
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      Рейтинг: +5875

      Питерский князь 3 часа назад

      Видете, что происходит с людьми в срамтаке? В клоунов превращаются и не могут себе, потом работу найти!
      :))))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19281

      paracetamol 3 часа назад

      Не хочешь выступать на этой арене, вали на сортировку вагоны разгружать!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16128

      Алексей З 5 часов назад

      И опять Спартак в суе, самим не надоело ?

      0
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      Рейтинг: +153

      яцык 6 часов назад

      Провакационный заголовок

      1
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      Рейтинг: +195

      The only one 7 часов назад

      Хоть бы определился: то ли в Спартак не отпустили, от ли "У меня были варианты продолжения карьеры в России, но я не хочу быть клоуном в цирке", то ли колено не дало.

      1
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      Рейтинг: +62

      Владимир-Филиппов-vkontak > The only one 5 часов назад

      Со сраптаком и цирком всё как раз понятно, никто не хочет быть клоуном. А вот с коленом да, неувязка.

      2
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