29-летний россиянин, которого не отпустили в «Спартак», завершил карьеру

Экс-защитник «Урала» Михаил Меркулов объявил о завершении карьеры в 29 лет.

Игрок выступал в Екатеринбурге в в 2015-2020 годах.

Затем он перешел в «Рубин».

Последние 2 года Меркулов провел в хорватской «Риеке», а сейчас завершил карьеру в 29 лет.

В 2019 году «Урал» заблокировал его переход в «Спартак».

– Я принял решение, что, скорее всего, буду заканчивать с карьерой. У меня были варианты продолжения карьеры в России, но я не хочу быть клоуном в цирке. Не хочу выступать на этой арене.

Пробовал найти что‑то здесь, было несколько вариантов из низших лиг, но решил, что не буду подставлять ни себя, ни команду: не хотелось подписать контракт, а затем через неделю понять, что мое колено не справляется. Просто сидеть на зарплате я не хочу.

Решение закончить шло достаточно давно, потому что последние полтора года не играл. Морально и психологически был готов.

– Ты сказал: «Скорее всего, буду заканчивать с карьерой». То есть еще маленький шанс оставляешь себе?

– Нет. Я завершил карьеру. Это точно.

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