Меркулов: «Лимит на легионеров – зло. То, чему я учился в РПЛ, иностранцы умеют на выходе из школы»

Защитник хорватской «Риеки» Михаил Меркулов высказался насчет лимита на легионеров. По его мнению, это зло.

— Вне зависимости от твоего контракта в клубе, где бы ты хотел продолжить карьеру? РПЛ или европейские чемпионаты?

— Сто процентов я хотел бы попробовать свои силы здесь.

— В чем преимущество этих лиг?

— Я понимаю, что лимит — это зло. Удивляюсь, насколько здесь всe разнообразно. Условный игрок родился в Албании, где начал заниматься футболом, потом переехал в Бельгию, там продолжил. То есть он взял что-то и от одной, и от другой школы. И это лучшее они потом применяют на поле. Чему я учился, играя в премьер-лиге, другие уже умеют на выходе из юниорской школы.

— Ого!

— Не говорю о тактике, тут больше про технику. Возможно, в России сейчас всe меняется, например, в той же волгоградской академии «Ротор», где детям помогают в первую очередь развить игровой интеллект, развить нужные навыки. Но когда я был в возрасте 11-17 лет, то все проповедовали силовой футбол, основной подготовкой был тренажерный зал. Конечно, выделялись команды, забиравшие лучших. В этих командах настоящие жернова, которые молотят зерна, — выживет только сильнейший.

Меркулов перешел в «Риеку» из «Рубина» в июле 2021 года.

С тех пор он забил 1 гол в 6 матчах.

Контракт игрока с клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.

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