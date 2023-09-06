Карпины выложили совместное фото у бассейна

Супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина Дарья показала совместное фото с мужем с отдыха.

«Муж-то в какой форме», – подписала кадры Карпина.

Пара жената с 2017 года.

У них 2 общие дочери.

Летом Карпины ездили на свадьбу дочери тренера от другой женщины.

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