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    Карпины выложили совместное фото у бассейна

    Супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина Дарья показала совместное фото с мужем с отдыха.

    «Муж-то в какой форме», – подписала кадры Карпина.

    • Пара жената с 2017 года.
    • У них 2 общие дочери.
    • Летом Карпины ездили на свадьбу дочери тренера от другой женщины.

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    Источник: телеграм-канал Дарьи Карпиной

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +164

      Купа Купыч 6 часов назад

      Эстонец все обжиманки, а Ростов в жопе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16128

      Алексей З 9 часов назад

      Ума хватило заглавие поменять?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16128

      Алексей З 10 часов назад

      Почему они у бассейна в полуобнажённом виде , а не в шубах ?

      0
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