Карпины выложили совместное фото у бассейна

Супруга главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина Дарья показала совместное фото с мужем с отдыха.
«Муж-то в какой форме», – подписала кадры Карпина.
- Пара жената с 2017 года.
- У них 2 общие дочери.
- Летом Карпины ездили на свадьбу дочери тренера от другой женщины.
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Источник: телеграм-канал Дарьи Карпиной