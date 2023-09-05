Мостовой – о Рамосе в «Севилье»: «Остались ещe люди, которым деньги не нужны»

Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал возвращение защитника Серхио Рамоса в «Севилью».

«Остались ещe люди, которым деньги не нужны. Но это, конечно, в шутку. Я прочитал, он сказал, что возвращается, потому что «Севилья» – это команда, которая дала ему путевку в футбол. Он хочет отдать этот человеческий долг клубу.

Я удивлялся, когда он был без клуба долгое время. Все уезжали, а он чего-то ждал. У меня была мысль, что он мог оказаться в «Реале». Думаю, он выбирал между «Реалом» и «Севильей». Выбрал то, откуда все началось.

«Севилья» точно прибавит с его приходом. Рамос в прекрасной форме. Он может дать фору большинству молодых игроков. У него опыт колоссальный, он выиграл все, что только возможно. В прошлом сезоне он был одним из лучших в составе «ПСЖ». С возрастом проблем нет, для него это не показатель», – сказал Мостовой.