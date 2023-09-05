Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Мостовой – о Рамосе в «Севилье»: «Остались ещe люди, которым деньги не нужны»

    Мостовой – о Рамосе в «Севилье»: «Остались ещe люди, которым деньги не нужны»

    Экс-игрок «Сельты» Александр Мостовой прокомментировал возвращение защитника Серхио Рамоса в «Севилью».

    «Остались ещe люди, которым деньги не нужны. Но это, конечно, в шутку. Я прочитал, он сказал, что возвращается, потому что «Севилья» – это команда, которая дала ему путевку в футбол. Он хочет отдать этот человеческий долг клубу.

    Я удивлялся, когда он был без клуба долгое время. Все уезжали, а он чего-то ждал. У меня была мысль, что он мог оказаться в «Реале». Думаю, он выбирал между «Реалом» и «Севильей». Выбрал то, откуда все началось.

    «Севилья» точно прибавит с его приходом. Рамос в прекрасной форме. Он может дать фору большинству молодых игроков. У него опыт колоссальный, он выиграл все, что только возможно. В прошлом сезоне он был одним из лучших в составе «ПСЖ». С возрастом проблем нет, для него это не показатель», – сказал Мостовой.

    • Защитник вернулся в родной клуб спустя 18 лет.
    • Он подписал контракт на один сезон.
    • Зарплата 37-летнего Рамоса в «Севилье» составит около 1 миллиона евро.

    Новости по теме
    Рамос объяснил, почему перешел в последнюю команду Примеры
    Стала известна зарплата Рамоса в «Севилье» – саудовцы предлагали ему в 15 раз больше 3
    Рамос вернулся в бывший клуб 2
    Источник: «Евро-Футбол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2023 23:58
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +16128

      Алексей З 15 часов назад

      Рамос далеко не бедный игрок и может себе позволить не попадать в "лапы" саудов.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 