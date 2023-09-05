Уткин объяснил отставку Евсеева из «Факела»

Ну хоть столы целые в раздевалках будут, хотя судя по результатам Факела они бы все равно такими были.
Василий, а Евсеев и как игрок был не особо стильный. Так себе.
Журналист Василий Уткин отреагировал на увольнение Вадима Евсеева с поста главного тренера «Факела»
«А ведь я вам совершенно честно сказал в последнем «Футбольном клубе», что Евсеев тренер не то чтобы слабый, а как-то ну совершенно без стиля. Вот и отставка», – написал Уткин в телеграме.
- 47-летний Евсеев возглавлял «Факел» с 1 мая.
- В новом сезоне команда набрала 4 очка в 7 турах РПЛ и идет в зоне вылета.
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