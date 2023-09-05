Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    Уткин объяснил отставку Евсеева из «Факела»

    Журналист Василий Уткин отреагировал на увольнение Вадима Евсеева с поста главного тренера «Факела»

    «А ведь я вам совершенно честно сказал в последнем «Футбольном клубе», что Евсеев тренер не то чтобы слабый, а как-то ну совершенно без стиля. Вот и отставка», – написал Уткин в телеграме.

    • 47-летний Евсеев возглавлял «Факел» с 1 мая.
    • В новом сезоне команда набрала 4 очка в 7 турах РПЛ и идет в зоне вылета.

    Время сборных: ставьте на матчи национальных команд с бонусом до 17000₽!

    Новости по теме
    Смирнов связал отставку Евсеева из «Факела» с «агентскими играми»
    Семин отреагировал на увольнение Евсеева из «Факела» 6
    Евсеева уволили из «Факела» по телефону: он не ожидал отставки 3
    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2023 23:52
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1491

      SLADE2019 12 часов назад

      Ну хоть столы целые в раздевалках будут, хотя судя по результатам Факела они бы все равно такими были.
      Василий, а Евсеев и как игрок был не особо стильный. Так себе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      The only one 13 часов назад

      Авторитет, однако, на данном сайте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2445

      evgevg13 13 часов назад

      Ну если Уткин сказал...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +312

      Марк Аврелий! 13 часов назад

      Свой ответ Уткину Евсеев дал заранее, еще 19 ноября 2003г в Кардиффе в двухматчевом противостоянии с Уэльсом.
      Тут его цитировать нельзя, но все это помнят. Кто не помнит, тот пусть посмотрит Википедию про Евсеева

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 