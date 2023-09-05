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    • Губерниев – о Павлюченко: «Слабый и никчемный, вся страна видела. Это пустышка»

    Губерниев – о Павлюченко: «Слабый и никчемный, вся страна видела. Это пустышка»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев ответил на критику от экс-игрока сборной России Романа Павлюченко из-за звонка в эфире ютуб-шоу «Ну так нельзя, ***».

    • Комментатор позвонил экс-футболисту во время шоу Слуцкого и Дзюбы.
    • Губерниев пообещал Павлюченко размазать его в прямом эфире и сделать из него «полное говно».
    • Павлюченко в ответ назвал комментатора дебилом и повесил трубку.

    «Павлюченко просто слабый и никчемный. Это было задание в конкурсе. Если он в шоке, то ему нужно к психиатру. Я желаю ему скорейшего выздоровления.

    То, что он слабый, видела вся страна в шоу Слуцкого и Дзюбы. В каком он там находится шоке? Надеюсь, доктора ситуацию выправят.

    И кто он такой, чтобы мне с ним встречаться? Если раньше я думал, что его можно пригласить в эфир, где его можно деклассировать, то сейчас я думаю: зачем мне встречаться с пустышкой? Он же пустой. С пустым местом не встречаются.

    Если бы вы мне не позвонили, я бы и не подумал о нем. Мне нет дела до Романа Павлюченко. Его хочется пожалеть! Бедненький Ромка Павлюченко», – сказал Губерниев.

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    Источник: Sport24

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    05.09.2023 21:56
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    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3689

      FRZZ 11 часов назад

      Это Губерниев никчемный, а Павлюченко играл в Английском чемпионате, имеет заслуги.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16128

      Алексей З 12 часов назад

      Бомбардир , а зачем вы тиражируете этого мерзкого типа ?
      Если он вас будет говном обливать , так же выложите на всеобщее обсуждение ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      The only one 12 часов назад

      «Слабый и никчемный, вся страна видела. Это пустышка»- это он себя вспомнил , когда был "спортсменом"?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2445

      evgevg13 13 часов назад

      Зато губа- громкая, пустозвонная, наглая, а как ещё выяснилось и тупая.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6108

      Дядя Серёжа 14 часов назад

      Его вся страна видела... на Уэмбли...
      А тебя широкоротый?

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +117

      E5 18 часов назад

      сказал бы, что вы друг друга стоите, но НЕТ. Дима

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +510

      odessakmv 21 час назад

      "Павлюченко в ответ назвал комментатора дебилом..." - 1000%

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1377

      Sky Spartak 22 часа назад

      Пиариться может только на футболе...быыыыыдлооо....
      Запретите ему на футбольные темы говорить!!!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56872

      MaxRnD 22 часа назад

      По себе меряет убыток

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +11820

      alp 22 часа назад

      мало того, что губерниев ч м о, он еще и д е б и л

      7
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