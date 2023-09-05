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  • Губерниев – о Павлюченко: «Слабый и никчемный, вся страна видела. Это пустышка»

Губерниев – о Павлюченко: «Слабый и никчемный, вся страна видела. Это пустышка»

5 сентября 2023, 21:56
13

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев ответил на критику от экс-игрока сборной России Романа Павлюченко из-за звонка в эфире ютуб-шоу «Ну так нельзя, ***».

  • Комментатор позвонил экс-футболисту во время шоу Слуцкого и Дзюбы.
  • Губерниев пообещал Павлюченко размазать его в прямом эфире и сделать из него «полное говно».
  • Павлюченко в ответ назвал комментатора дебилом и повесил трубку.

«Павлюченко просто слабый и никчемный. Это было задание в конкурсе. Если он в шоке, то ему нужно к психиатру. Я желаю ему скорейшего выздоровления.

То, что он слабый, видела вся страна в шоу Слуцкого и Дзюбы. В каком он там находится шоке? Надеюсь, доктора ситуацию выправят.

И кто он такой, чтобы мне с ним встречаться? Если раньше я думал, что его можно пригласить в эфир, где его можно деклассировать, то сейчас я думаю: зачем мне встречаться с пустышкой? Он же пустой. С пустым местом не встречаются.

Если бы вы мне не позвонили, я бы и не подумал о нем. Мне нет дела до Романа Павлюченко. Его хочется пожалеть! Бедненький Ромка Павлюченко», – сказал Губерниев.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Павлюченко Роман Губерниев Дмитрий
Комментарии (13)
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timon2401
1693940546
деградирует Дмитрий((( и так то недалёким себя выставлял, но эт видимо пик дебилизма
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aubergine
1693941709
У Губерниева походу колпак совсем уже протёк. Возможно, что мы станем свидетелями его пути от ТВ до Кащенко.
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Fialet
1693941841
Вся страна? Такое дерьмо смотрят только дебилы. Впрочем возможно эта страна и состоит в основном из дебилов. Да и весь мир тоже.
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Давид59
1693942345
Губерниев, кажется, доведёт МатчТВ до полной потери зрителей. Я имею ввиду не прямые трансляции, а именно аналитику. У меня лично он уже рвотный рефлекс вызывает.
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alp
1693942749
мало того, что губерниев ч м о, он еще и д е б и л
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MaxRnD
1693943177
По себе меряет убыток
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Sky Spartak
1693944787
Пиариться может только на футболе...быыыыыдлооо.... Запретите ему на футбольные темы говорить!!!!!
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odessakmv
1693949153
"Павлюченко в ответ назвал комментатора дебилом..." - 1000%
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Дядя Серёжа
1693970870
Его вся страна видела... на Уэмбли... А тебя широкоротый?
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evgevg13
1693976937
Зато губа- громкая, пустозвонная, наглая, а как ещё выяснилось и тупая.
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