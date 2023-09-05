Губерниев – о Павлюченко: «Слабый и никчемный, вся страна видела. Это пустышка»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев ответил на критику от экс-игрока сборной России Романа Павлюченко из-за звонка в эфире ютуб-шоу «Ну так нельзя, ***».

Комментатор позвонил экс-футболисту во время шоу Слуцкого и Дзюбы.

Губерниев пообещал Павлюченко размазать его в прямом эфире и сделать из него «полное говно».

Павлюченко в ответ назвал комментатора дебилом и повесил трубку.

«Павлюченко просто слабый и никчемный. Это было задание в конкурсе. Если он в шоке, то ему нужно к психиатру. Я желаю ему скорейшего выздоровления.

То, что он слабый, видела вся страна в шоу Слуцкого и Дзюбы. В каком он там находится шоке? Надеюсь, доктора ситуацию выправят.

И кто он такой, чтобы мне с ним встречаться? Если раньше я думал, что его можно пригласить в эфир, где его можно деклассировать, то сейчас я думаю: зачем мне встречаться с пустышкой? Он же пустой. С пустым местом не встречаются.

Если бы вы мне не позвонили, я бы и не подумал о нем. Мне нет дела до Романа Павлюченко. Его хочется пожалеть! Бедненький Ромка Павлюченко», – сказал Губерниев.