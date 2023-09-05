«Когда-нибудь встретимся»: Павлюченко резко ответил на оскорбления Губерниева

Экс-нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко прокомментировал оскорбления от комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева во время ютуб-шоу «Ну так нельзя, ***».

Комментатор позвонил экс-футболисту во время шоу Слуцкого и Дзюбы.

Губерниев пообещал Павлюченко размазать его в прямом эфире и сделать из него «полное говно».

Павлюченко в ответ назвал комментатора дебилом и повесил трубку.

«Никак не отреагировал на звонок Губерниева. Мне вообще наплевать на него! Скажу просто: Дмитрий – хам.

Когда участвовал в шоу Дзюбы и Слуцкого, то не никого не оскорблял, не переходил на личности и не называл никого «говном». Меня, в отличие от этого человека, нормально воспитали. Честно, даже сложно его кем-либо назвать.

Если Губерниев позволяет себе публичные оскорбления, то у него не все в порядке с головой. У него она больная, поэтому лучше его не трогать.

Посмотрим, что будет дальше, мы все равно где-то пересечемся. Губерниев обещал меня уничтожить, ну и как он будет это делать? Будет видно, как Дмитрий отвечает за свои слова – мужик он на самом деле или нет.

Кто он такой, чтобы оскорблять меня публично? Моя семья, родители и дети смотрят это. Губерниев – неадекватный человек, не понимаю, как такие люди работают на телевидении.

Это противный человек, которому ничего не хочется отвечать. Земля круглая – когда-нибудь да встретимся», – заявил Павлюченко.