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  • «Когда-нибудь встретимся»: Павлюченко резко ответил на оскорбления Губерниева

«Когда-нибудь встретимся»: Павлюченко резко ответил на оскорбления Губерниева

5 сентября 2023, 21:30
6

Экс-нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко прокомментировал оскорбления от комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева во время ютуб-шоу «Ну так нельзя, ***».

  • Комментатор позвонил экс-футболисту во время шоу Слуцкого и Дзюбы.
  • Губерниев пообещал Павлюченко размазать его в прямом эфире и сделать из него «полное говно».
  • Павлюченко в ответ назвал комментатора дебилом и повесил трубку.

«Никак не отреагировал на звонок Губерниева. Мне вообще наплевать на него! Скажу просто: Дмитрий – хам.

Когда участвовал в шоу Дзюбы и Слуцкого, то не никого не оскорблял, не переходил на личности и не называл никого «говном». Меня, в отличие от этого человека, нормально воспитали. Честно, даже сложно его кем-либо назвать.

Если Губерниев позволяет себе публичные оскорбления, то у него не все в порядке с головой. У него она больная, поэтому лучше его не трогать.

Посмотрим, что будет дальше, мы все равно где-то пересечемся. Губерниев обещал меня уничтожить, ну и как он будет это делать? Будет видно, как Дмитрий отвечает за свои слова – мужик он на самом деле или нет.

Кто он такой, чтобы оскорблять меня публично? Моя семья, родители и дети смотрят это. Губерниев – неадекватный человек, не понимаю, как такие люди работают на телевидении.

Это противный человек, которому ничего не хочется отвечать. Земля круглая – когда-нибудь да встретимся», – заявил Павлюченко.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Павлюченко Роман Губерниев Дмитрий
Комментарии (6)
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Fialet
1693941624
"Моя семья, родители и дети смотрят это" - То есть у Павлюченки семья смотрит это говно с матюгами? Чем тогда они лучше Слупского, Цзюпы и Губошлёпа?
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evgevg13
1693977214
Вот что в своё время гребной спорт с человеком сделала: все мозги с головы перекачались в задницу....
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SLADE2019
1693980200
Все по уму Павлюченко сказал. А осел этот, наверняка с охраной ходит, вот и ведет себя так, на нее надеясь. Сколько же человек спасибо Павлюченко скажут, когда он этому хамло рожу начистит, даже представить тяжело.
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