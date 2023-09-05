Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • «Когда-нибудь встретимся»: Павлюченко резко ответил на оскорбления Губерниева

    «Когда-нибудь встретимся»: Павлюченко резко ответил на оскорбления Губерниева

    Экс-нападающий «Тоттенхэма» Роман Павлюченко прокомментировал оскорбления от комментатора «Матч ТВ» Дмитрия Губерниева во время ютуб-шоу «Ну так нельзя, ***».

    • Комментатор позвонил экс-футболисту во время шоу Слуцкого и Дзюбы.
    • Губерниев пообещал Павлюченко размазать его в прямом эфире и сделать из него «полное говно».
    • Павлюченко в ответ назвал комментатора дебилом и повесил трубку.

    «Никак не отреагировал на звонок Губерниева. Мне вообще наплевать на него! Скажу просто: Дмитрий – хам.

    Когда участвовал в шоу Дзюбы и Слуцкого, то не никого не оскорблял, не переходил на личности и не называл никого «говном». Меня, в отличие от этого человека, нормально воспитали. Честно, даже сложно его кем-либо назвать.

    Если Губерниев позволяет себе публичные оскорбления, то у него не все в порядке с головой. У него она больная, поэтому лучше его не трогать.

    Посмотрим, что будет дальше, мы все равно где-то пересечемся. Губерниев обещал меня уничтожить, ну и как он будет это делать? Будет видно, как Дмитрий отвечает за свои слова – мужик он на самом деле или нет.

    Кто он такой, чтобы оскорблять меня публично? Моя семья, родители и дети смотрят это. Губерниев – неадекватный человек, не понимаю, как такие люди работают на телевидении.

    Это противный человек, которому ничего не хочется отвечать. Земля круглая – когда-нибудь да встретимся», – заявил Павлюченко.

    Новости по теме
    Губерниев: «Павлюченко умом не вышел, глупый. Жаль таких убогих» 16
    Губерниев – о Павлюченко: «Слабый и никчемный, вся страна видела. Это пустышка» 16
    Губерниев позвонил Павлюченко, пообещав размазать в прямом эфире и сделать из него «полное говно»: экс-игрок жестко ответил 7
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2023 21:30
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1491

      SLADE2019 12 часов назад

      Все по уму Павлюченко сказал. А осел этот, наверняка с охраной ходит, вот и ведет себя так, на нее надеясь. Сколько же человек спасибо Павлюченко скажут, когда он этому хамло рожу начистит, даже представить тяжело.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2445

      evgevg13 13 часов назад

      Вот что в своё время гребной спорт с человеком сделала: все мозги с головы перекачались в задницу....

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2445

      evgevg13 > evgevg13 13 часов назад

      Админы- вы на Губерниева ровняетесь? Хотел написать "греб-ля", так это слово звёздочками забили. У нас что теперь название вида спорта матерное слово?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +195

      The only one > evgevg13 13 часов назад

      Видимо из-за Губерниева

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2163

      Fialet 23 часа назад

      "Моя семья, родители и дети смотрят это" - То есть у Павлюченки семья смотрит это говно с матюгами? Чем тогда они лучше Слупского, Цзюпы и Губошлёпа?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21664

      Cleaner 23 часа назад

      Губошлепа давно пора гнать с телевидения. Кроме истерик и дерьма у него ничего нет...(((

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6840

      Давид59 > Cleaner 23 часа назад

      Никто его не выгонит. Он вёл шоу в Луже, когда 100 тысяч автобусами свозили.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21664

      Cleaner > Давид59 22 часа назад

      Незаменимых ведущих нет. Крикнет с больной головы что то не то и будет как Уткин в блоге сидеть.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +195

      The only one > Cleaner 13 часов назад

      А он всегда был неадекват. Вспомни биатлон: на всю Россию орал какие классные немки, финки, норвежки. И не по спорту.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 