Губерниев позвонил Павлюченко, пообещав размазать в прямом эфире и сделать из него «полное говно»: экс-игрок жестко ответил

Слуцкий, Дзюба, Губерниев. "Великая" троица наглых дебилов. Не могу пожелать им успехов и счастья...
У бывшего нападающего сборной России Романа Павлюченко возник конфликт с комментатором «Матч ТВ» Дмитрием Губерниевым.
Комментатор позвонил экс-футболисту во время ютуб-шоу «Ну, так нельзя, ***», которое ведут Леонид Слуцкий и форвард «Локомотива» Артем Дзюба.
В рамках розыгрыша Губерниев позвонил Павлюченко и пообещал «в прямом эфире задавить интеллектом, размазать, расплющить и сделать из него полное говно».
Павлюченко в ответ назвал комментатора дебилом и повесил трубку.