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    • Губерниев позвонил Павлюченко, пообещав размазать в прямом эфире и сделать из него «полное говно»: экс-игрок жестко ответил

    Губерниев позвонил Павлюченко, пообещав размазать в прямом эфире и сделать из него «полное говно»: экс-игрок жестко ответил

    У бывшего нападающего сборной России Романа Павлюченко возник конфликт с комментатором «Матч ТВ» Дмитрием Губерниевым.

    Комментатор позвонил экс-футболисту во время ютуб-шоу «Ну, так нельзя, ***», которое ведут Леонид Слуцкий и форвард «Локомотива» Артем Дзюба.

    В рамках розыгрыша Губерниев позвонил Павлюченко и пообещал «в прямом эфире задавить интеллектом, размазать, расплющить и сделать из него полное говно».

    Павлюченко в ответ назвал комментатора дебилом и повесил трубку.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.09.2023 20:56
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +195

      The only one 12 часов назад

      Слуцкий, Дзюба, Губерниев. "Великая" троица наглых дебилов. Не могу пожелать им успехов и счастья...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +195

      The only one 12 часов назад

      Как сказал в одном небезызвестном фильме Куравлёв: "ИДИОТ!!!"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2418

      CSKA471 21 час назад

      Ну на самом деле это ты умом не вышел

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5875

      Питерский князь 22 часа назад

      2 де била, это сила.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +589

      timon2401 23 часа назад

      ну что ещё можно ожидать от газпромовского халуя((( на матч тв в принципе не осталось адекватных личностей

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1802

      balam 5 сентября, 21:21

      Рома-5 баллов

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      ramblernasheveverything 5 сентября, 21:17

      ютуб-шоу «Ну, так нельзя, ***»---дебильное.Ведет его дебил Дзюба, а гость дебил Губерниев.

      6
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