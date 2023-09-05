Губерниев позвонил Павлюченко, пообещав размазать в прямом эфире и сделать из него «полное говно»: экс-игрок жестко ответил

У бывшего нападающего сборной России Романа Павлюченко возник конфликт с комментатором «Матч ТВ» Дмитрием Губерниевым.

Комментатор позвонил экс-футболисту во время ютуб-шоу «Ну, так нельзя, ***», которое ведут Леонид Слуцкий и форвард «Локомотива» Артем Дзюба.

В рамках розыгрыша Губерниев позвонил Павлюченко и пообещал «в прямом эфире задавить интеллектом, размазать, расплющить и сделать из него полное говно».

Павлюченко в ответ назвал комментатора дебилом и повесил трубку.