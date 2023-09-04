Экс-советник Федуна: «Абаскаль неспособен тренировать «Спартак»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, порассуждал о перспективах главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.
«Думаю, сейчас уже становится понятно, что у Абаскаля нет уровня, чтобы тренировать такой большой клуб, как «Спартак». На данный момент он не способен на это.
Он хороший тренер, у него есть идеи, но ему не хватает опыта. Есть ощущение, что он не контролирует раздевалку», – сказал Камоцци.
- У «Спартака» 1 ничья и 3 поражения в 4 последних турах РПЛ.
- Команда занимает 9-е место в таблице чемпионата.
- Их следующий соперник – «Сочи» (16 сентября).
Источник: «РБ Спорт»