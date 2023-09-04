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    • Экс-советник Федуна: «Абаскаль неспособен тренировать «Спартак»

    Экс-советник Федуна: «Абаскаль неспособен тренировать «Спартак»

    Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, порассуждал о перспективах главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

    «Думаю, сейчас уже становится понятно, что у Абаскаля нет уровня, чтобы тренировать такой большой клуб, как «Спартак». На данный момент он не способен на это.

    Он хороший тренер, у него есть идеи, но ему не хватает опыта. Есть ощущение, что он не контролирует раздевалку», – сказал Камоцци.

    • У «Спартака» 1 ничья и 3 поражения в 4 последних турах РПЛ.
    • Команда занимает 9-е место в таблице чемпионата.
    • Их следующий соперник – «Сочи» (16 сентября).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.09.2023 23:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1535

      rac531 5 сентября, 10:54

      И это тоже КАМОЦИ

      «Абаскаль проделывает отличную работу сейчас. В его распоряжении команда, которая прошла определенный путь с Ваноли, и знает, что такое командная работа и как добиваться побед»

      «Абаскаль — отличный молодой тренер. Думаю, сейчас его европейская карьера в самом начале.»

      «Абаскаль проделывает отличную работу с молодежью. Все прогрессируют, а это главное.»

      0
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      Рейтинг: +8685

      nik55 5 сентября, 09:30

      взяли кота в мешке-----но не угадали

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3181

      alefreddy 5 сентября, 08:56

      тренер экспериментатор и руководство клуба такое же.Тут все совпало в одно а еще и половина состава слабое-балласт

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5806

      neim 5 сентября, 06:59

      А разве это не было понятно тогда, когда его брали в клуб ? Думаю, что это было очевидно всем, кроме руководства Спартака.

      1
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      Рейтинг: +16128

      Алексей З 5 сентября, 05:21

      Ну это уже понятно всем, услышат ли в Лукойле ?

      1
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