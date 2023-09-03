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    • Обзор матча «Интер» – «Фиорентина» голы и лучшие моменты (Видео)

    Обзор матча «Интер» – «Фиорентина» голы и лучшие моменты (Видео)

    «Интер» дома обыграл «Фиорентину» в матче 3 тура итальянской Серии А. Встреча закончилась со счетом 4:0 в пользу «нерадзурри».

    Опасный момент создали «фиалки». Бонавентура мощно пробил по воротам соперника, но не попал.

    Первый гол на 23-й минуте встречи забил Маркус Тюрам. А Димарко записал на свой счет результативную передачу.

    На 30-й минуте Тюрам вновь создал опасный момент.

    На 34-й минуте ворота «фиалок» спас Кристенсен.

    В концовке первого тайма Тюрам мог оформить дубль, но не срослось.

    Ровно через полчаса, уже во второй половине встречи Тюрам снова записал на свой счет результативное действие. Маркус на 53-й минуте ассистировал Лаутаро Мартинесу, удвоившему преимущество «Интера».

    На 58-й минуте матча Хакан Чалханоглу доводит «с точки» делает счет крупным.

    А на 73-й минуте Лаутаро Мартинес с передачи Куадрадо доводит счет до разгромного – 4:0.

    Источник: Матч.ТВ

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    03.09.2023 21:21
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