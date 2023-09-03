«Интер» дома обыграл «Фиорентину» в матче 3 тура итальянской Серии А. Встреча закончилась со счетом 4:0 в пользу «нерадзурри».

Опасный момент создали «фиалки». Бонавентура мощно пробил по воротам соперника, но не попал.

Первый гол на 23-й минуте встречи забил Маркус Тюрам. А Димарко записал на свой счет результативную передачу.

На 30-й минуте Тюрам вновь создал опасный момент.

На 34-й минуте ворота «фиалок» спас Кристенсен.

В концовке первого тайма Тюрам мог оформить дубль, но не срослось.

Ровно через полчаса, уже во второй половине встречи Тюрам снова записал на свой счет результативное действие. Маркус на 53-й минуте ассистировал Лаутаро Мартинесу, удвоившему преимущество «Интера».

На 58-й минуте матча Хакан Чалханоглу доводит «с точки» делает счет крупным.

А на 73-й минуте Лаутаро Мартинес с передачи Куадрадо доводит счет до разгромного – 4:0.