«Интер» дома обыграл «Фиорентину» в матче 3 тура итальянской Серии А. Встреча закончилась со счетом 4:0 в пользу «нерадзурри».
Опасный момент создали «фиалки». Бонавентура мощно пробил по воротам соперника, но не попал.
Первый гол на 23-й минуте встречи забил Маркус Тюрам. А Димарко записал на свой счет результативную передачу.
На 30-й минуте Тюрам вновь создал опасный момент.
На 34-й минуте ворота «фиалок» спас Кристенсен.
В концовке первого тайма Тюрам мог оформить дубль, но не срослось.
Ровно через полчаса, уже во второй половине встречи Тюрам снова записал на свой счет результативное действие. Маркус на 53-й минуте ассистировал Лаутаро Мартинесу, удвоившему преимущество «Интера».
На 58-й минуте матча Хакан Чалханоглу доводит «с точки» делает счет крупным.
А на 73-й минуте Лаутаро Мартинес с передачи Куадрадо доводит счет до разгромного – 4:0.