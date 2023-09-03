Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» – «Динамо», 7 тур РПЛ на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 3 сентября 2023, в 20:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Лангович, Вахания, Мелехин, Миронов, Тугарев, Глебов, Ионов, Щетинин, Комличенко.

Главный тренер: Валерий Карпин

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Фернандес, Лаксальт, Скопинцев, Даса, Фомин, Макаров, Нгамале, Смолов, Тюкавин.

Главный тренер: Марцел Личка

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ростов» – «Динамо»

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».