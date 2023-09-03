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    • «Ростов» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 сентября 2023

    «Ростов» – «Динамо»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ростов» – «Динамо», 7 тур РПЛ на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 3 сентября 2023, в 20:00 по московскому времени.

    Стартовые составы команд:

    «Ростов»: Песьяков, Терентьев, Лангович, Вахания, Мелехин, Миронов, Тугарев, Глебов, Ионов, Щетинин, Комличенко.

    Главный тренер: Валерий Карпин

    «Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Фернандес, Лаксальт, Скопинцев, Даса, Фомин, Макаров, Нгамале, Смолов, Тюкавин.

    Главный тренер: Марцел Личка

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ростов»«Динамо»

    Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

    Источник: Спортбокс

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    03.09.2023 17:37
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