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    • «Интер» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 сентября 2023

    «Интер» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Интер»«Фиорентина», 3 тур Серии А на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 3 сентября 2023, в 19:30 по московскому времени.

    Стартовые составы команд:

    «Интер»: Зоммер, де Врей, Дармиан, Бастони, Дюмфрис, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Димарко, Тюрам, Мартинес.

    Главный тренер: Симоне Индзаги

    «Фиорентина»: Терраччано, Додо, Бираги, Миленкович, Раньери, Бонавентура, Артур, Гонсалес, Мандрагора, Брекало, Нзола

    Главный тренер: Винченцо Итальяно

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Интер» – «Фиорентина»

    Прямой эфир встречи на «Бомбардире».

    Источник: Спортбокс

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    03.09.2023 17:19
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