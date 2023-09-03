Смотреть прямую трансляцию матча «Интер» – «Фиорентина», 3 тур Серии А на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 3 сентября 2023, в 19:30 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
«Интер»: Зоммер, де Врей, Дармиан, Бастони, Дюмфрис, Чалханоглу, Мхитарян, Барелла, Димарко, Тюрам, Мартинес.
Главный тренер: Симоне Индзаги
«Фиорентина»: Терраччано, Додо, Бираги, Миленкович, Раньери, Бонавентура, Артур, Гонсалес, Мандрагора, Брекало, Нзола
Главный тренер: Винченцо Итальяно
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Интер» – «Фиорентина»
Прямой эфир встречи на «Бомбардире».
Источник: Спортбокс