ЦСКА и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 7-го тура чемпионата России по футболу, начало игры – в 17:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Роша, Мойзес, Гайич, Набабкин, Зделар, Мендес, Обляков, Чалов, Заболотный.

Главный тренер: Владимир Федотов

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Алип, Эракович, Сантос, Фернандес, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Кассьера.

Главный тренер: Сергей Семак

Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Бомбардире»