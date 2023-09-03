ЦСКА и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 7-го тура чемпионата России по футболу, начало игры – в 17:30 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Роша, Мойзес, Гайич, Набабкин, Зделар, Мендес, Обляков, Чалов, Заболотный.
Главный тренер: Владимир Федотов
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Алип, Эракович, Сантос, Фернандес, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Кассьера.
Главный тренер: Сергей Семак
Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Бомбардире»
Источник: «Бомбардир»