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    • Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Зенит»: 3 сентября 2023

    Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Зенит»: 3 сентября 2023

    ЦСКА и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 7-го тура чемпионата России по футболу, начало игры – в 17:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Роша, Мойзес, Гайич, Набабкин, Зделар, Мендес, Обляков, Чалов, Заболотный.

    Главный тренер: Владимир Федотов

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Алип, Эракович, Сантос, Фернандес, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Кассьера.

    Главный тренер: Сергей Семак

    Прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Бомбардире»

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.09.2023 16:19
    Комментарии22
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      Рейтинг: +175

      Bukmop 3 сентября, 17:26

      Богданыч решил без флангов сыграть. Ну-ну. Я бы не рисковал. Когда же Фернандес начнет играть. У армейцев он показывал хорошую игру.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4972

      Ziklop 3 сентября, 17:17

      выбор семака оптимизма не внушает!

      0
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      Рейтинг: +19751

      ilichkadr > Ziklop 3 сентября, 17:25

      Семак видимо надеется на то, что кони сразу же побегут и к концу 1-го тайма издохнут. Ну, а потом как всегда игра на удержание счёта. Выпустит на замену Сутормина, Ерохина и Ваньку Сергеева, который и решит исход матча.

      0
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      Рейтинг: +17931

      Garrincha58 3 сентября, 17:05

      тупая схема Семака с тремя центральными он думает что правый фланг где два деревянных игрока Караваев и Марио будет эффективным на этом фланге Федотов и извлекёт выгоду

      1
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      Рейтинг: +36

      Икстоляникс-Нибиру-vkonta 3 сентября, 16:43

      Какую страну представляет Зенит? Россию или Газпром? В основе всего 2 (!) российских игрока, при этом один из них вратарь...

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      Рейтинг: +19751

      ilichkadr > Икстоляникс-Нибиру-vkonta 3 сентября, 17:15

      Ну, почему всего 2 (!) российских игрока? До 4-х считать умеешь?
      Кержаков, Караваев, Фернандес, Клаудиньо - граждане РФ.
      P.S. Если так дело пойдет и дальше, то и Эракович с Мантуаном подтянутся.

      1
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      ...
      Рейтинг: +7558

      Semenycch > ilichkadr 3 сентября, 17:19

      Ещё на замену выйдут!

      1
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      ...
      Рейтинг: +749

      Fju-2 > Икстоляникс-Нибиру-vkonta 3 сентября, 17:23

      Газпром - это не страна. А в основе не 2, а 4 российских игрока))

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      ...
      Рейтинг: +36

      Икстоляникс-Нибиру-vkonta > ilichkadr 3 сентября, 20:22

      Тогда уточню: тех, кто сформировался в России, не легионер

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      Рейтинг: +36

      Икстоляникс-Нибиру-vkonta > Fju-2 3 сентября, 20:23

      Надо уменьшать число легионеров

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      Рейтинг: +19751

      ilichkadr > Икстоляникс-Нибиру-vkonta 3 сентября, 20:42

      Это так важно? Кто сформировался, зачался или случайно произошёл выкидыш в России?
      Играют все................

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      Рейтинг: +749

      Fju-2 > Икстоляникс-Нибиру-vkonta 3 сентября, 21:13

      Зачем?

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      Рейтинг: +36

      Икстоляникс-Нибиру-vkonta > Fju-2 3 сентября, 21:42

      У российского футбола свои традиции, у бразильского свои

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      Рейтинг: +36

      Икстоляникс-Нибиру-vkonta > ilichkadr 3 сентября, 21:43

      Принципиально важно, чтобы массовый футбол развивался, так как примеры звёзд из России это отличный способ привлечь на футбол больше команд

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      Рейтинг: +19751

      ilichkadr > Икстоляникс-Нибиру-vkonta 3 сентября, 22:30

      Ктож против!? Только ЗА!!
      P.S. Сам выходец из массового футбола, о чём никогда не жалел и не жалею...............

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      Рейтинг: +19751

      ilichkadr > Икстоляникс-Нибиру-vkonta 3 сентября, 22:35

      Нету сейчас в России тех, кто бы сформировал. Об этом уже было много сказано, и не только на спортивных сайтах, но воз, к большому сожалению, и ныне там.....

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      Рейтинг: +36

      Икстоляникс-Нибиру-vkonta > ilichkadr 3 сентября, 23:15

      Огромное число школьников приходит на стадионы, так как такие же как они, с нашего двора, пробиваются в основной состав Зенита. А Бразилия со своими пляжами это где-то далеко слишком.

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      Рейтинг: +749

      Fju-2 > Икстоляникс-Нибиру-vkonta 4 сентября, 00:51

      О каких традициях в футболе речь и при чём тут сокращение легионеров?

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      Рейтинг: +36

      Икстоляникс-Нибиру-vkonta > Fju-2 4 сентября, 11:14

      Традициях отечественного футбола, Петербурга

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      Рейтинг: +7558

      Semenycch 3 сентября, 16:33

      Состав вполне боевой. Может быть форварда другого стоило поставить.

      0
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      Рейтинг: +2941

      Болотоход 3 сентября, 16:22

      Дохлая конюшня против второсортной бразилии)))

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      Рейтинг: +6207

      fakeid > Болотоход 3 сентября, 16:44

      рыло, где ты прятало своё рыло, когда спортаг в очередной раз отодрали с позором? зае**лись тебя искать.

      3
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