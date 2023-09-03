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    • ЦСКА – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 сентября 2023

    ЦСКА – «Зенит»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА«Зенит», 7 тур РПЛ на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 3 сентября 2023, в 17:30 по московскому времени.

    Стартовые составы команд:

    ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Роша, Мойзес, Гайич, Набабкин, Зделар, Мендес, Обляков, Чалов, Заболотный.

    Главный тренер: Владимир Федотов

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Алип, Эракович, Сантос, Фернандес, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Кассьера.

    Главный тренер: Сергей Семак

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча ЦСКА – «Зенит»

    Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

    https://gggol.ru/SonBr

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    Источник: Бомбардир

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    03.09.2023 17:20
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