Смотреть прямую трансляцию матча ЦСКА – «Зенит», 7 тур РПЛ на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 3 сентября 2023, в 17:30 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Роша, Мойзес, Гайич, Набабкин, Зделар, Мендес, Обляков, Чалов, Заболотный.
Главный тренер: Владимир Федотов
«Зенит»: Кержаков, Караваев, Алип, Эракович, Сантос, Фернандес, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Кассьера.
Главный тренер: Сергей Семак
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча ЦСКА – «Зенит»
Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».
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Источник: Бомбардир