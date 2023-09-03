Головин оценил лидерство «Монако» в Лиге 1

Полузащитник «Монако» Александр Головин дал комментарий после матча четвертого тура Лиги 1 против «Ланса» (3:0).

Россиянин забил участнику Лиги чемпионов.

Это его 1-й гол в сезоне.

«Монако» лидирует в таблице.

«Важно было выиграть, набрать три очка и с хорошим настроением уйти на паузу для матчей сборных. В принципе, в этой игре все сложилось так, как и планировали. Хорошо, что удалось забить относительно быстрый первый мяч и повести в счeте. Это всегда придаeт уверенности. Приятно, что организованно и дисциплинированно действовали в обороне. Это тоже важно после трeх пропущенных мячей в прошлом туре. В ситуации с моим голом нужно отметить своевременную и удобную передачу партнeра.

Мы действительно неплохо стартовали, но смотреть сейчас в таблицу смысла нет – все главные матчи впереди. Сыграно слишком мало и говорить о том, кто на каком месте находится, преждевременно», – сказал Головин.

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