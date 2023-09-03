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  • Журавель считает, что игроки «Спартака» не понимают логику Абаскаля

Журавель считает, что игроки «Спартака» не понимают логику Абаскаля

3 сентября 2023, 12:40
10

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель оценил ситуацию в «Спартаке».

  • Накануне в 7-м туре РПЛ «Спартак» уступил «Краснодару» (0:2).
  • У команды нет побед в последних 4 матчах РПЛ.
  • «Спартак» занимает 8-е место.

«В послематчевом флеше Гильермо Абаскаль сказал, что поражение – это его ошибка и ответственность.

Вот это неожиданно, ведь раньше он так не говорил. Я с особым нетерпением ждал, когда коллега Александр Пойда уточнит, в чeм именно ошибка. Пойда уточнил. и…

Абаскаль дезавуировал своe первое признание. Оказалось, он имел в виду, что тренер в целом несeт ответственность за выбор состава и за результат. Как будто мы этого не знали. То есть Абаскаль будто хотел убедить нас, что состав выбирает не водитель автобуса. Ну спасибо. И ничего конкретного тренер не объяснил. Почему Наиль Умяров, а не Руслан Литвинов… Ну и далее по списку.

Но возможно, эти общие слова призваны сбросить груз с игроков. Это по идее неплохо. Но тут другой вопрос: а понимают ли футболисты логику своего тренера? Ощущение, что нет.

Импульсивными решениями тренер лишает игроков уверенности. Мы хорошо видим это на примере Литвинова, до «Урала» самого стабильного игрока этой команды.

Две недели без игр – отличный шанс успокоиться. И будто начать сезон заново», – написал Журавель.

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Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (10)
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Ziklop
1693734578
после матча с Динамо пели хвалебные песни, а тута Абаскаль всё абасраль. быстро переодеваются!
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NewLife
1693735957
Не только футболисты, я тоже не понимаю Абаскаля )))))))))))))
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derrik2000
1693736402
Дык, а чё тут непонятного-то??? Ржавый себя-то не понимает, а тут - "игроки не понимают"... У него после переподписания контракта с бензоколонкой с УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫМ для этого бездаря контрактом мозг просто ежеминутно производит вычисления, сколько получит еврорублей, когда Спартак с ним разорвёт контракт. Потому и совершает такие провокационные действия: оставил только одного нападающего в основе (Мелёшин ПОКА не в счёт), раз за разом ставит косячивший в предыдущих матчах состав и проч.... Но бензоколонке по хрен. ((( Надеюсь, что ПОКА по хрен.
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alex1951
1693736966
Если зреть в самый корень.... То,когда генералы Спартака приглашали толковых ,,менеджеров,,? На все бабло есть,а тренеришик приглашают ниже плинтуса,а потом НАХ и за дверь... Пацаны и привыкнуть не успевают.... Так что,если башка просто продолжение шеи ,тогда извиняйте.... Еще неизвестно,что там Динамо моё с Ростовом намудрит.... Карпуше и отступать более некуда.....
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alefreddy
1693748449
или правильно сказать сплавляют экспериментатора.Раньше было поверье что победный состав не меняют.Но здесь не про это
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