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    • Журавель считает, что игроки «Спартака» не понимают логику Абаскаля

    Журавель считает, что игроки «Спартака» не понимают логику Абаскаля

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель оценил ситуацию в «Спартаке».

    • Накануне в 7-м туре РПЛ «Спартак» уступил «Краснодару» (0:2).
    • У команды нет побед в последних 4 матчах РПЛ.
    • «Спартак» занимает 8-е место.

    «В послематчевом флеше Гильермо Абаскаль сказал, что поражение – это его ошибка и ответственность.

    Вот это неожиданно, ведь раньше он так не говорил. Я с особым нетерпением ждал, когда коллега Александр Пойда уточнит, в чeм именно ошибка. Пойда уточнил. и…

    Абаскаль дезавуировал своe первое признание. Оказалось, он имел в виду, что тренер в целом несeт ответственность за выбор состава и за результат. Как будто мы этого не знали. То есть Абаскаль будто хотел убедить нас, что состав выбирает не водитель автобуса. Ну спасибо. И ничего конкретного тренер не объяснил. Почему Наиль Умяров, а не Руслан Литвинов… Ну и далее по списку.

    Но возможно, эти общие слова призваны сбросить груз с игроков. Это по идее неплохо. Но тут другой вопрос: а понимают ли футболисты логику своего тренера? Ощущение, что нет.

    Импульсивными решениями тренер лишает игроков уверенности. Мы хорошо видим это на примере Литвинова, до «Урала» самого стабильного игрока этой команды.

    Две недели без игр – отличный шанс успокоиться. И будто начать сезон заново», – написал Журавель.

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    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

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    03.09.2023 12:40
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    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3181

      alefreddy 3 сентября, 16:40

      или правильно сказать сплавляют экспериментатора.Раньше было поверье что победный состав не меняют.Но здесь не про это

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1186

      Бывший спартаковец 3 сентября, 14:31

      Стыдно за спартак!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +21664

      Cleaner 3 сентября, 13:47

      Игроки Спартака вообще НИЧЕГО не понимают! РЖУ ни могу!!!...)))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +11771

      alex1951 3 сентября, 13:29

      Если зреть в самый корень....
      То,когда генералы Спартака приглашали толковых ,,менеджеров,,?
      На все бабло есть,а тренеришик приглашают ниже плинтуса,а потом НАХ и за дверь...
      Пацаны и привыкнуть не успевают....
      Так что,если башка просто продолжение шеи ,тогда извиняйте....
      Еще неизвестно,что там Динамо моё с Ростовом намудрит....
      Карпуше и отступать более некуда.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22156

      derrik2000 3 сентября, 13:20

      Дык, а чё тут непонятного-то???
      Ржавый себя-то не понимает, а тут - "игроки не понимают"...
      У него после переподписания контракта с бензоколонкой с УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫМ для этого бездаря контрактом мозг просто ежеминутно производит вычисления, сколько получит еврорублей, когда Спартак с ним разорвёт контракт.
      Потому и совершает такие провокационные действия: оставил только одного нападающего в основе (Мелёшин ПОКА не в счёт), раз за разом ставит косячивший в предыдущих матчах состав и проч....
      Но бензоколонке по хрен. ((( Надеюсь, что ПОКА по хрен.

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      Рейтинг: +11771

      alex1951 > derrik2000 3 сентября, 13:31

      Вывод? И опять ,,газвонючки,, рулят.....Типа Семак русский Гвардиола))))

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      Рейтинг: +22156

      derrik2000 > alex1951 3 сентября, 13:38

      МОНОПОЛИЯ НА ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ, БЕСКОНТРОЛЬНО отданная в руки бывшим торгашам с рынков и их "крыше", к сожалению, рулит... (((

      0
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      Рейтинг: +19614

      NewLife 3 сентября, 13:12

      Не только футболисты, я тоже не понимаю Абаскаля )))))))))))))

      1
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      Рейтинг: +21664

      Cleaner > NewLife 3 сентября, 13:50

      Почему у Спартака всегда виноваты ТРЕНЕРЫ??? По мне, так состав игроков не соответствует борьбе за чемпионство. Сборище кривоногих игрунов с большими понтами - вот что сейчас представляет собой Спартак...(((

      1
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      Рейтинг: +19614

      NewLife > Cleaner 3 сентября, 14:07

      1) Я не говорил, что Спартак борется за чемпионство;
      2) Я не говорил, что у Спартака добротный состав, наоборот, я много раз писал, что состав не сбалансирован и разношерстный: от мастеров до обычного дерьма.
      Не предъявляй мне беспонтово, то что ты слышишь по газпром тв или читаешь в желтых помойках.

      0
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      Рейтинг: +3806

      serppion > Cleaner 3 сентября, 14:23

      Сегодня на канале МАТЧ посмотрел обзор 7 тура. Вели передачу двое: мелкорослый очкарик явно неспортивного сложения и нескладная, кривоногая, мосластая девица. Подумалось, стрёмную игру Спартака только такой недотёпистой парочке и комментировать. Гармония, так сказать)).

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      Рейтинг: +4972

      Ziklop 3 сентября, 12:49

      после матча с Динамо пели хвалебные песни, а тута Абаскаль всё абасраль. быстро переодеваются!

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      ...
      Рейтинг: +21664

      Cleaner > Ziklop 3 сентября, 13:51

      Динамо играло практически вторым составом в игре, которая ничего не значила.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5874

      Питерский князь 3 сентября, 12:46

      Стыдно срамтак, как не крути.

      2
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      ...
      Рейтинг: +169

      witalik > Питерский князь 3 сентября, 13:47

      Точно. Опять отодрали свиней чемпионских....

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      Рейтинг: +21664

      Cleaner > witalik 3 сентября, 13:51

      А поросятки и рады. Повизгивают...)))

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