Журавель считает, что игроки «Спартака» не понимают логику Абаскаля

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель оценил ситуацию в «Спартаке».

Накануне в 7-м туре РПЛ «Спартак» уступил «Краснодару» (0:2).

У команды нет побед в последних 4 матчах РПЛ.

«Спартак» занимает 8-е место.

«В послематчевом флеше Гильермо Абаскаль сказал, что поражение – это его ошибка и ответственность.

Вот это неожиданно, ведь раньше он так не говорил. Я с особым нетерпением ждал, когда коллега Александр Пойда уточнит, в чeм именно ошибка. Пойда уточнил. и…

Абаскаль дезавуировал своe первое признание. Оказалось, он имел в виду, что тренер в целом несeт ответственность за выбор состава и за результат. Как будто мы этого не знали. То есть Абаскаль будто хотел убедить нас, что состав выбирает не водитель автобуса. Ну спасибо. И ничего конкретного тренер не объяснил. Почему Наиль Умяров, а не Руслан Литвинов… Ну и далее по списку.

Но возможно, эти общие слова призваны сбросить груз с игроков. Это по идее неплохо. Но тут другой вопрос: а понимают ли футболисты логику своего тренера? Ощущение, что нет.

Импульсивными решениями тренер лишает игроков уверенности. Мы хорошо видим это на примере Литвинова, до «Урала» самого стабильного игрока этой команды.

Две недели без игр – отличный шанс успокоиться. И будто начать сезон заново», – написал Журавель.