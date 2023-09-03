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    Титов: «У меня много вопросов к Абаскалю»

    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился впечатлениями от матча седьмого тура РПЛ между «Краснодаром» и москвичами (2:0).

    • «Спартак» занимает 8-е место.
    • У команды 4 матча РПЛ подряд без побед.
    • «Краснодар» лидирует.

    «Удивил ли Гильермо Абаскаль стартовым составом? У меня как у спартаковца много вопросов по составу. Вспоминаю наше время. Мы играли одним составом чемпионат России, Кубок, Лигу чемпионов. Иногда в неделю проводили по три матча. И ничего! Никакой ротации. «Спартак» здорово сыграл против «Динамо» в Кубке. С этим сложно спорить.

    Но почему те футболисты, которые прекрасно себя проявили в дерби, сегодня остались в запасе? Я прежде всего имею центр поля. В частности, Руслан Литвинов и Данил Пруцев особенно в первом тайме против бело-голубых дали команде скорость. Разве они не заслужили шанс выйти с первых минут против «Краснодара»? У парней кураж, задор, победный дух. Так ставьте их дальше! Почему нет? Но в «Спартаке» какая-то своя логика. Я, признаюсь, сильно удивлeн. Вновь в старте оказались футболисты, которые в итоге не попали в игру. Достаточно посмотреть на ту замену, которую Абаскаль произвел в перерыве.

    Тренер признал ошибку, поменяв Наиля Умярова на Литвинова? Получается, так. Литвинов – единственный футболист в этом «Спартаке», который может отдать среднюю или длинную передачу на 20-30 метров. У него просто прекрасные пасы – те, которыми отличался наш «Спартак». Руслан способен разрезать центральную зону и вывести атакующего игрока на удобную позицию. Но он не попадает в старт… То же самое могу сказать и про Пруцева, который даeт объем и скорость, креативен, отрабатывает сзади», – сказал Титов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.09.2023 11:06
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +169

      witalik 3 сентября, 13:18

      Титов, ты был умница и играл в футбол с ФУТБОЛИСТАМИ. Ну чё ты хочешь, безмозглые дураки пинают мяч, ху..ячут друг по ногам, хотя хлеб один, на 40-50 метров гнать мяч не могут, я бы им вообще не платил, так на свиноферме со ******, конями, геями похавать...

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      Рейтинг: +169

      witalik > witalik 3 сентября, 13:20

      Модератор, урод бл...ядский, шашлыки-то свиные кушаешь? Вот погань, ****** - очень вкусное и гораздо умнее тебя, животное...

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      Рейтинг: +1405

      САНЁК17 3 сентября, 13:11

      Спартак-Спартак-Спартак…………,почему везде критиковать Спартак? А когда Зенит проиграл такого ажиотажа не были. Я лично не за Спартак.Как не зайти на сайт бомбардир новости только про Спартак или про тренера

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      Рейтинг: +169

      witalik > САНЁК17 3 сентября, 13:24

      Да бросьте Вы. Я болею за Пари НН, который на хер никому не нужен. Ну как пикируются эти идиоты за лукойл и газпром: в в дурдом ходить не надо...Болейте за свою команду...

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      Рейтинг: +19751

      ilichkadr 3 сентября, 12:31

      Егор, не в «Спартаке» какая-то своя логика, а у физрука Абаскаля. Спартака давно уже нет. Остались в клубе лишь главбух, консультант по бизнесу (в простонародье купи/продай) и физрук, временно выписанный из гейропы. Футболом там и не пахнет.

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      Рейтинг: +750

      JIEGEHDA 3 сентября, 12:02

      У меня много вопросов к тренеру , но задам и журналистам. Потому что я никто чтобы задавать вопросы на прямую тренеру . Спасибо большое за помощь

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      Рейтинг: +17930

      Garrincha58 3 сентября, 11:57

      а кто ты такой чтобы у тебя были вопросы к тренеру вопросы должны быть у совета директоров

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      Рейтинг: +19281

      paracetamol 3 сентября, 11:13

      Титов хочет заменить Абассаля?

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      Рейтинг: +169

      witalik > paracetamol 3 сентября, 13:35

      А хоть бы и так, Егорка Титов играл с поднятой головой и ищущим пас взглядом. Таких сейчас нет. Впрочем, как и в ******** зените: любой бразила за личный бонус голевой пас не отдаст. ****** вы вонючие, болельщики *************** СКА и Зенита, а когда-то были уважаемыми ленинградцами.

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