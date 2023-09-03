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Титов: «У меня много вопросов к Абаскалю»

3 сентября 2023, 11:06
9

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился впечатлениями от матча седьмого тура РПЛ между «Краснодаром» и москвичами (2:0).

  • «Спартак» занимает 8-е место.
  • У команды 4 матча РПЛ подряд без побед.
  • «Краснодар» лидирует.

«Удивил ли Гильермо Абаскаль стартовым составом? У меня как у спартаковца много вопросов по составу. Вспоминаю наше время. Мы играли одним составом чемпионат России, Кубок, Лигу чемпионов. Иногда в неделю проводили по три матча. И ничего! Никакой ротации. «Спартак» здорово сыграл против «Динамо» в Кубке. С этим сложно спорить.

Но почему те футболисты, которые прекрасно себя проявили в дерби, сегодня остались в запасе? Я прежде всего имею центр поля. В частности, Руслан Литвинов и Данил Пруцев особенно в первом тайме против бело-голубых дали команде скорость. Разве они не заслужили шанс выйти с первых минут против «Краснодара»? У парней кураж, задор, победный дух. Так ставьте их дальше! Почему нет? Но в «Спартаке» какая-то своя логика. Я, признаюсь, сильно удивлeн. Вновь в старте оказались футболисты, которые в итоге не попали в игру. Достаточно посмотреть на ту замену, которую Абаскаль произвел в перерыве.

Тренер признал ошибку, поменяв Наиля Умярова на Литвинова? Получается, так. Литвинов – единственный футболист в этом «Спартаке», который может отдать среднюю или длинную передачу на 20-30 метров. У него просто прекрасные пасы – те, которыми отличался наш «Спартак». Руслан способен разрезать центральную зону и вывести атакующего игрока на удобную позицию. Но он не попадает в старт… То же самое могу сказать и про Пруцева, который даeт объем и скорость, креативен, отрабатывает сзади», – сказал Титов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (9)
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paracetamol
1693728818
Титов хочет заменить Абассаля?
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Garrincha58
1693731444
а кто ты такой чтобы у тебя были вопросы к тренеру вопросы должны быть у совета директоров
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JIEGEHDA
1693731728
У меня много вопросов к тренеру , но задам и журналистам. Потому что я никто чтобы задавать вопросы на прямую тренеру . Спасибо большое за помощь
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ilichkadr
1693733490
Егор, не в «Спартаке» какая-то своя логика, а у физрука Абаскаля. Спартака давно уже нет. Остались в клубе лишь главбух, консультант по бизнесу (в простонародье купи/продай) и физрук, временно выписанный из гейропы. Футболом там и не пахнет.
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САНЁК17
1693735897
Спартак-Спартак-Спартак…………,почему везде критиковать Спартак? А когда Зенит проиграл такого ажиотажа не были. Я лично не за Спартак.Как не зайти на сайт бомбардир новости только про Спартак или про тренера
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witalik
1693736308
Титов, ты был умница и играл в футбол с ФУТБОЛИСТАМИ. Ну чё ты хочешь, безмозглые дураки пинают мяч, ху..ячут друг по ногам, хотя хлеб один, на 40-50 метров гнать мяч не могут, я бы им вообще не платил, так на свиноферме со ******, конями, геями похавать...
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