Титов: «У меня много вопросов к Абаскалю»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов поделился впечатлениями от матча седьмого тура РПЛ между «Краснодаром» и москвичами (2:0).

«Спартак» занимает 8-е место.

У команды 4 матча РПЛ подряд без побед.

«Краснодар» лидирует.

«Удивил ли Гильермо Абаскаль стартовым составом? У меня как у спартаковца много вопросов по составу. Вспоминаю наше время. Мы играли одним составом чемпионат России, Кубок, Лигу чемпионов. Иногда в неделю проводили по три матча. И ничего! Никакой ротации. «Спартак» здорово сыграл против «Динамо» в Кубке. С этим сложно спорить.

Но почему те футболисты, которые прекрасно себя проявили в дерби, сегодня остались в запасе? Я прежде всего имею центр поля. В частности, Руслан Литвинов и Данил Пруцев особенно в первом тайме против бело-голубых дали команде скорость. Разве они не заслужили шанс выйти с первых минут против «Краснодара»? У парней кураж, задор, победный дух. Так ставьте их дальше! Почему нет? Но в «Спартаке» какая-то своя логика. Я, признаюсь, сильно удивлeн. Вновь в старте оказались футболисты, которые в итоге не попали в игру. Достаточно посмотреть на ту замену, которую Абаскаль произвел в перерыве.

Тренер признал ошибку, поменяв Наиля Умярова на Литвинова? Получается, так. Литвинов – единственный футболист в этом «Спартаке», который может отдать среднюю или длинную передачу на 20-30 метров. У него просто прекрасные пасы – те, которыми отличался наш «Спартак». Руслан способен разрезать центральную зону и вывести атакующего игрока на удобную позицию. Но он не попадает в старт… То же самое могу сказать и про Пруцева, который даeт объем и скорость, креативен, отрабатывает сзади», – сказал Титов.