В 3 туре Серии А «Интер» на своем поле сыграет с «Фиорентиной». Игра состоится в воскресенье, 3 сентября, и начнется в 19:30 по московскому времени.
«Интер»
«Нерадзурри» с 6 очками идут на третьем месте в турнирной таблице. Черно-синие отстают от «Милана» на три очка, однако «россонери» сыграли на матч больше. «Интер» в нынешнем сезоне пока что безупречен в обороне – ни одного пропущенного гола.
«Фиорентина»
«Фиалки» идут на пятом месте в турнирной таблице. Клуб из Флоренции одну игру выиграл, и один раз сыграл вничью, и имеет в своем активе 4 балла. Команда довольно много забивает – 6 голов, но и пропускает немало – 3 гола.
Статистика
История противостояния клубов насчитывает 240 игр. В предыдущих 5 были зафиксированы следующие результаты:
- 24.05.2023 «Фиорентина» – «Интер» 1:2;
- 01.04.2023 «Интер» – «Фиорентина» 0:1;
- 22.10.2022 «Фиорентина» – «Интер» 3:4;
- 19.03.2021 «Интер» – «Фиорентина» 1:1;
- 21.09.2021 «Фиорентина» – «Интер» 1:3.
Факты о командах:
- «Интер» не проигрывает в 14 из 16 последних матчей против «Фиорентины»;
- в последних 5 играх «Фиорентина» пропускает в среднем 1.00 гола за игру;
- в последних 5 играх «Фиорентина» забивает в среднем 1.80 гола за игру;
- «Фиорентина» пропускает в 3 последних матчах;
- «Фиорентина» забивает в 5 последних матчах против «Интера»;
- в последних 5 играх «Интер» пропускает в среднем 1.20 гола за игру;
- в последних 5 играх «Интер» забивает в среднем 2.80 гола за игру;
- «Интер» забивает в 3 последних матчах;
- «Интер» забивает в 7 из 9 последних матчей против «Фиорентины».
Наш прогноз на игру
«Интер» пока идет без потерь, и вряд ли победная серия прервется на матче с «Фиорентиной». Наш прогноз – победа «Интера» (1.67)