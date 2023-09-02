Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Интер» – «Фиорентина»: прогноз на матч 3 тура Серии А, 3 сентября

«Интер» – «Фиорентина»: прогноз на матч 3 тура Серии А, 3 сентября

2 сентября 2023, 21:08

В 3 туре Серии А «Интер» на своем поле сыграет с «Фиорентиной». Игра состоится в воскресенье, 3 сентября, и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Интер»

«Нерадзурри» с 6 очками идут на третьем месте в турнирной таблице. Черно-синие отстают от «Милана» на три очка, однако «россонери» сыграли на матч больше. «Интер» в нынешнем сезоне пока что безупречен в обороне – ни одного пропущенного гола.

«Фиорентина»

«Фиалки» идут на пятом месте в турнирной таблице. Клуб из Флоренции одну игру выиграл, и один раз сыграл вничью, и имеет в своем активе 4 балла. Команда довольно много забивает – 6 голов, но и пропускает немало – 3 гола.

Статистика

История противостояния клубов насчитывает 240 игр. В предыдущих 5 были зафиксированы следующие результаты:

  • 24.05.2023 «Фиорентина» – «Интер» 1:2;
  • 01.04.2023 «Интер» – «Фиорентина» 0:1;
  • 22.10.2022 «Фиорентина» – «Интер» 3:4;
  • 19.03.2021 «Интер» – «Фиорентина» 1:1;
  • 21.09.2021 «Фиорентина» – «Интер» 1:3.

Факты о командах:

  • «Интер» не проигрывает в 14 из 16 последних матчей против «Фиорентины»;
  • в последних 5 играх «Фиорентина» пропускает в среднем 1.00 гола за игру;
  • в последних 5 играх «Фиорентина» забивает в среднем 1.80 гола за игру;
  • «Фиорентина» пропускает в 3 последних матчах;
  • «Фиорентина» забивает в 5 последних матчах против «Интера»;
  • в последних 5 играх «Интер» пропускает в среднем 1.20 гола за игру;
  • в последних 5 играх «Интер» забивает в среднем 2.80 гола за игру;
  • «Интер» забивает в 3 последних матчах;
  • «Интер» забивает в 7 из 9 последних матчей против «Фиорентины».

Наш прогноз на игру

«Интер» пока идет без потерь, и вряд ли победная серия прервется на матче с «Фиорентиной». Наш прогноз – победа «Интера» (1.67)

Источник: Бомбардир
Италия. Серия А Прогнозы Фиорентина Интер
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Старт общего этапа ЛЧ, номинанты на «Золотой мяч», соперники сборной России и другие новости
02:30
Ямаль отреагировал на жалобы «Реала» на судей
02:23
Холанд повторил бомбардирский рекорд «Манчестер Сити»
02:10
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
Моуринью прокомментировал победу «Реала» над «Интером» в ЛЧ
01:15
Мостовой вынес вердикт Сафонову
00:59
Холанд вышел на чистое 7-е место в списке лучших бомбардиров ЛЧ
00:30
Лига чемпионов. «Реал» удержал победу над «Интером» – 2:1!
Вчера, 23:55
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
1
Месси согласовал покупку испанского футбольного клуба
Вчера, 23:27
Все новости
Все новости
Бывший тренер «Спартака» вернется в «Фиорентину»
7 сентября
4
«Фиорентина» уволила главного тренера после 3 поражений на старте Серии A
7 сентября
1
Серия А. «Интер» выиграл матч у команды Аллегри с 0:2 (3:2)
5 сентября
Ван Бастен ответил, сколько бы сейчас он стоил
5 сентября
Объявлено решение о будущем 40-летнего Модрича в сборной Хорватии
5 сентября
1
Стало известно, почему Энрике не ушел из «Зенита» в «Рому»
4 сентября
2
39-летний Варди может вернуться в АПЛ
4 сентября
1
ФотоЭль-Шаарави нашел новый клуб
3 сентября
1
В «Роме» прояснили ситуацию со срывом трансфера зенитовца Энрике
3 сентября
6
Клуб Гаттузо избавился от экс-спартаковца
1 сентября
5
Фото«Ньюкасл» отправил в аренду немца, купленного за 85 миллионов
1 сентября
1
Фото«Ювентус» арендовал хавбека сборной Сенегала у клуба АПЛ
1 сентября
Стало известно решение «Ромы» по покупке Энрике у «Зенита»
1 сентября
19
Фото«Милан» арендовал вингера из АПЛ с правом выкупа за 40+ миллионов
1 сентября
2
Фото«Челси» купил 18-летнего игрока сборной Италии за 47 миллионов
1 сентября
Переход Энрике из «Зенита» в «Рому» под угрозой срыва
1 сентября
4
«Зенит» определил два условия для продажи Энрике
1 сентября
6
Серия А. «Рома» разгромила «Лечче», «Болонья» Тедеско проиграла второй матч подряд
31 августа
«Порту» арендовал нападающего «Милана»
31 августа
Самый дорогой футболист «Ювентуса» выбыл на три месяца
31 августа
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
31 августа
16
«Челси» может перехватить у «Реала» полузащитника сборной Франции
31 августа
«Рома» может отказаться от бразильца из «Зенита»
31 августа
5
«Челси» согласовал трансфер 18-летнего защитника за 40 миллионов
31 августа
Энрике близок к уходу из «Зенита»
31 августа
9
Семак дал заключение по уходу Энрике из «Зенита»
30 августа
5
«Галатасарай» Батракова купил игрока за 38 миллионов
30 августа
5
Итальянский топ-клуб начал переговоры о переходе Луиса Энрике из «Зенита»
29 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+