В 3 туре Серии А «Интер» на своем поле сыграет с «Фиорентиной». Игра состоится в воскресенье, 3 сентября, и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Интер»

«Нерадзурри» с 6 очками идут на третьем месте в турнирной таблице. Черно-синие отстают от «Милана» на три очка, однако «россонери» сыграли на матч больше. «Интер» в нынешнем сезоне пока что безупречен в обороне – ни одного пропущенного гола.

«Фиорентина»

«Фиалки» идут на пятом месте в турнирной таблице. Клуб из Флоренции одну игру выиграл, и один раз сыграл вничью, и имеет в своем активе 4 балла. Команда довольно много забивает – 6 голов, но и пропускает немало – 3 гола.

Статистика

История противостояния клубов насчитывает 240 игр. В предыдущих 5 были зафиксированы следующие результаты:

24.05.2023 «Фиорентина» – «Интер» 1:2;

01.04.2023 «Интер» – «Фиорентина» 0:1;

22.10.2022 «Фиорентина» – «Интер» 3:4;

19.03.2021 «Интер» – «Фиорентина» 1:1;

21.09.2021 «Фиорентина» – «Интер» 1:3.

Факты о командах:

«Интер» не проигрывает в 14 из 16 последних матчей против «Фиорентины»;

в последних 5 играх «Фиорентина» пропускает в среднем 1.00 гола за игру;

в последних 5 играх «Фиорентина» забивает в среднем 1.80 гола за игру;

«Фиорентина» пропускает в 3 последних матчах;

«Фиорентина» забивает в 5 последних матчах против «Интера»;

в последних 5 играх «Интер» пропускает в среднем 1.20 гола за игру;

в последних 5 играх «Интер» забивает в среднем 2.80 гола за игру;

«Интер» забивает в 3 последних матчах;

«Интер» забивает в 7 из 9 последних матчей против «Фиорентины».

Наш прогноз на игру

«Интер» пока идет без потерь, и вряд ли победная серия прервется на матче с «Фиорентиной». Наш прогноз – победа «Интера» (1.67)