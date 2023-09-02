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    • «Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 сентября 2023

    «Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария», 3 тур Бундеслиги на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 2 сентября 2023, в 19:30 по московскому времени. Встреча пройдет в Менхенгладбахе.

    Стартовые составы команд:

    «Боруссия М»: Николя, Вебер, Итакура, Фридрих, Нойхаус, Вайгль, Скалли, Рейц, Нгуму Минполь, Плеа, Чванвара.

    Главный тренер: Херардо Сеоане

    ___________________________________________________________________

    «Бавария»: Ульрайх, Упамекано, Мин-Чжэ, Мазрауи, Дэвис, Горецка, Киммих, Сане, Мюллер, Коман, Кейн.

    Главный тренер: Томас Тухель

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария»

    Прямой эфир встречи на «Бомбардире».

    Источник: Спортбокс

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    02.09.2023 17:56
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