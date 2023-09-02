Смотреть прямую трансляцию матча «Боруссия» Менхенгладбах – «Бавария», 3 тур Бундеслиги на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 2 сентября 2023, в 19:30 по московскому времени. Встреча пройдет в Менхенгладбахе.

Стартовые составы команд:

«Боруссия М»: Николя, Вебер, Итакура, Фридрих, Нойхаус, Вайгль, Скалли, Рейц, Нгуму Минполь, Плеа, Чванвара.

Главный тренер: Херардо Сеоане

___________________________________________________________________

«Бавария»: Ульрайх, Упамекано, Мин-Чжэ, Мазрауи, Дэвис, Горецка, Киммих, Сане, Мюллер, Коман, Кейн.

Главный тренер: Томас Тухель

Прямой эфир встречи на «Бомбардире».