Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Мадрид» – «Хетафе», 4 тур Примеры на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 2 сентября 2023, в 17:15 по московскому времени. Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Саньяго Барнабеу».
Стартовые составы команд:
«Реал Мадрид»: Кепа, Карвахаль, Алаба, Гарсия, Рюдигер, Беллингем, Модрич, Камавинга, Тчуамени, Родриго, Хоселу.
Главный тренер: Карло Анчелотти
«Хетафе»: Сория, Альварес, Дуарте, Альдерете, Суарес, Митрович, Даконам, Аленья, Максимович, Латаса, Майораль.
Главный тренер: Пепе Бордалас
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Реал Мадрид» – «Хетафе»
Прямой эфир встречи будет проходить на OKKO. Игру также будет транслировать «Фонбет».
Источник: Бомбардир