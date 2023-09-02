Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Мадрид» – «Хетафе», 4 тур Примеры на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 2 сентября 2023, в 17:15 по московскому времени. Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Саньяго Барнабеу».

Стартовые составы команд:

«Реал Мадрид»: Кепа, Карвахаль, Алаба, Гарсия, Рюдигер, Беллингем, Модрич, Камавинга, Тчуамени, Родриго, Хоселу.

Главный тренер: Карло Анчелотти

«Хетафе»: Сория, Альварес, Дуарте, Альдерете, Суарес, Митрович, Даконам, Аленья, Максимович, Латаса, Майораль.

Главный тренер: Пепе Бордалас

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Реал Мадрид» – «Хетафе»

Прямой эфир встречи будет проходить на OKKO. Игру также будет транслировать «Фонбет».