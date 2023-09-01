Колосков объяснил, почему не стоит огорчаться отказу Севикяна ехать в сборную России

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна не ехать в сборную России.

«Как я отношусь к тому, что Севикян отказался играть за сборную России? Мне наплевать на это, честно говоря. Я такую фамилию Севикян вообще не слышал и не знаю, откуда он взялся. Из Нижнего Новгорода игрок, что-то захотел. Он что, Лионель Месси или Криштиану Роналду?» – сказал Колосков.