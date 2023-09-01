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    • Колосков объяснил, почему не стоит огорчаться отказу Севикяна ехать в сборную России

    Колосков объяснил, почему не стоит огорчаться отказу Севикяна ехать в сборную России

    Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал решение полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна не ехать в сборную России.

    «Как я отношусь к тому, что Севикян отказался играть за сборную России? Мне наплевать на это, честно говоря. Я такую фамилию Севикян вообще не слышал и не знаю, откуда он взялся. Из Нижнего Новгорода игрок, что-то захотел. Он что, Лионель Месси или Криштиану Роналду?» – сказал Колосков.

    • 22-летний хавбек родился в Москве. Он воспитанник «Локомотива».
    • Его вызвали в сборную России на сентябрьский сбор.
    • Севикян отказался приезжать, поскольку решил выступать за сборную Армении.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    01.09.2023 19:15
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11

      Дмитрий-Россинский-vkonta 2 сентября, 14:37

      Подробностей их договорённостей не знаю, но игрок в Пари НН выделяющийся. Пусть играет где хочет. Высказывания Колоскова - ноу коммент. Ну так нельзя(((

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      Рейтинг: +1491

      SLADE2019 2 сентября, 08:10

      А мне наплевать, как к этому ты, Колосков относишься. Еще совести хватает пацана с Месси и Роналду сравнивать. Много ты, старый маразматик, занимаясь российским футболом, вернее, издеваясь над ним, вывел в большой спорт игроков подобного масштаба, что заикаешься? Молчал бы лучше. Не было у нас, да и быть не могло с такими деятелями как ты, Месси и Роналду. К большому сожалению, на смену тебе пришли ничуть не лучше клоуны, если не хуже. Сиди с закрытым ртом.

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      Рейтинг: +938

      sined1951 1 сентября, 20:41

      Вообще не пойму из-за чего шум. Игрок средненький. Он понял, что в основу сборной России он проходить не будет, поэтому решил поиграть за Армению, благо национальность позволяет. Считаю поступил умно, удачи ему!

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      Рейтинг: +6206

      fakeid 1 сентября, 20:06

      колосков как гнида последняя сказал. севикан, хотя бы, очень вежливо высказался, хоть я тоже не знаю, кто это вообще такой

      1
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      Рейтинг: +27

      ramblernasheveverything > fakeid 1 сентября, 20:34

      Я тоже такую фамилию Севикян вообще не слышал и не знаю, откуда он взялся.Кто он такой Вася ?

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      Рейтинг: +13228

      Вомбат 1 сентября, 20:04

      Обясняю, как я отношусь к Колосковую Я считаю, что он *****, ****** и ********. Его бы надо ******** ******** ***** и ***** *********** ****. И чем мое объяснение хуже, чем объяснение Колоскова по поводу Севикяна?

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      Рейтинг: +27

      ramblernasheveverything > Вомбат 1 сентября, 20:33

      Ничо не понял чо ты сказал.да.Тока звездочки у тебя. Хаах

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      Рейтинг: +968

      Rabinovi_ch 1 сентября, 19:44

      Он не объяснил, он просто нахамил, а по Русски, высрался

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