Полузащитник «Пари НН» отказался приезжать в сборную России

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян сделал заявление о выборе между сборными России и Армении.

«Дорогие друзья! Как вы уже, наверное, знаете, мое имя в списке 49 приглашенных футболистов на тренировочный сбор сборной России. Мне очень приятно, что тренерский штаб сборной России обратил внимание и оценил мою работу и результаты!

Россия дала мне очень многое в плане моего профессионализма и карьеры. Однако на данный момент, я должен сообщить, что не смогу принять приглашение в сборную России, так как уже принял решение выступать за сборную Армении.

Еще раз благодарю тренерский штаб сборной России за доверие. Надеюсь, что болельщики отнесутся с пониманием к моему выбору и самостоятельному решению», – сказал 22-летний футболист.