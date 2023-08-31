Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Полузащитник «Пари НН» отказался приезжать в сборную России

    Полузащитник «Пари НН» отказался приезжать в сборную России

    Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян сделал заявление о выборе между сборными России и Армении.

    «Дорогие друзья! Как вы уже, наверное, знаете, мое имя в списке 49 приглашенных футболистов на тренировочный сбор сборной России. Мне очень приятно, что тренерский штаб сборной России обратил внимание и оценил мою работу и результаты!

    Россия дала мне очень многое в плане моего профессионализма и карьеры. Однако на данный момент, я должен сообщить, что не смогу принять приглашение в сборную России, так как уже принял решение выступать за сборную Армении.

    Еще раз благодарю тренерский штаб сборной России за доверие. Надеюсь, что болельщики отнесутся с пониманием к моему выбору и самостоятельному решению», – сказал 22-летний футболист.

    • Севикян выступал за юношеские и молодежную сборные России.
    • Он родился в Москве.
    • Хавбек – воспитанник «Локомотива».

    Новости по теме
    В РФС отреагировали на отказ Севикяна приезжать в сборную России
    В сборную России вызвали футболиста, договорившегося выступать за Армению 1
    Нападающий «Пари НН» Севикян сделал выбор между сборными России и Армении 4
    Источник: телеграм-канал «Пари НН»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:47
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7484

      Semenycch 2 минуты назад

      Поведение футболиста осмысленное, достойное уважения, но разумное ли?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12432

      BRO_football 53 минуты назад

      Всё правильно сделал. Решение понимаем. В сборной России у него никакого развития не будет. Тренировочные сборы, товарищеские матчи 2 раза в год с арабскими и африканскими сборными. Кому это может быть интересно, если есть возможность сыграть на международном уровне, да и ещё в основном составе?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5070

      Spirit_78 54 минуты назад

      А денежку тут зарабатывать хочется))

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 