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  • Полузащитник «Пари НН» отказался приезжать в сборную России

Полузащитник «Пари НН» отказался приезжать в сборную России

31 августа 2023, 22:47
15

Полузащитник «Пари НН» Эдгар Севикян сделал заявление о выборе между сборными России и Армении.

«Дорогие друзья! Как вы уже, наверное, знаете, мое имя в списке 49 приглашенных футболистов на тренировочный сбор сборной России. Мне очень приятно, что тренерский штаб сборной России обратил внимание и оценил мою работу и результаты!

Россия дала мне очень многое в плане моего профессионализма и карьеры. Однако на данный момент, я должен сообщить, что не смогу принять приглашение в сборную России, так как уже принял решение выступать за сборную Армении.

Еще раз благодарю тренерский штаб сборной России за доверие. Надеюсь, что болельщики отнесутся с пониманием к моему выбору и самостоятельному решению», – сказал 22-летний футболист.

  • Севикян выступал за юношеские и молодежную сборные России.
  • Он родился в Москве.
  • Хавбек – воспитанник «Локомотива».

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Источник: телеграм-канал «Пари НН»
Россия. Премьер-лига Армения Россия Нижний Новгород Севикян Эдгар
Комментарии (15)
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Spirit_78
1693511745
А денежку тут зарабатывать хочется))
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BRO_football
1693511804
Всё правильно сделал. Решение понимаем. В сборной России у него никакого развития не будет. Тренировочные сборы, товарищеские матчи 2 раза в год с арабскими и африканскими сборными. Кому это может быть интересно, если есть возможность сыграть на международном уровне, да и ещё в основном составе?
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odessakmv
1693518373
если честно, не велика потеря, его право
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Просто-333
1693542742
И что? Великая новость, хай валит
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Дмитрий-Россинский-vkonta
1693554391
Нужно с пониманием принять это, нам и без того репутационных потерь хватает. Нужно уметь отпускать, люди это оценят.
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zigbert
1693575571
Если бы это был игрок высокого класса, споров было бы больше. А так его отсутствие в сборной России никто не заметит.
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