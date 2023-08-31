В сборную России вызвали футболиста, договорившегося выступать за Армению

За полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна ведут борьбу две национальные сборные.
Игрок договорился с Федерацией футбола Армении, но смену спортивного гражданства блокирует РФС.
«Решение Эдгар принял под влиянием отца Мартироса и оно было поддержано российским клубом. В РПЛ легионером он не станет, зато получит шанс выступать на международной арене.
На днях РФС опубликовал список из 49 футболистов, которых Карпин вызвал на очередной сбор нашей сборной. Севикян попал в их число, но даже это не удержало его от выбора в пользу Армении.
Видимо поэтому прямо сейчас РФС пытается заблокировать переход Эдгара под крыло армян. Федерация обеспокоена уходом очередного талантливого футболиста к конкурентам», – описал ситуацию источник.
- 22-летний Севикян выступал за юношеские и молодежную сборные России.
- Он родился в Москве.
- Хавбек – воспитанник «Локомотива».
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