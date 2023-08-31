В сборную России вызвали футболиста, договорившегося выступать за Армению

За полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна ведут борьбу две национальные сборные.

Игрок договорился с Федерацией футбола Армении, но смену спортивного гражданства блокирует РФС.

«Решение Эдгар принял под влиянием отца Мартироса и оно было поддержано российским клубом. В РПЛ легионером он не станет, зато получит шанс выступать на международной арене.

На днях РФС опубликовал список из 49 футболистов, которых Карпин вызвал на очередной сбор нашей сборной. Севикян попал в их число, но даже это не удержало его от выбора в пользу Армении.

Видимо поэтому прямо сейчас РФС пытается заблокировать переход Эдгара под крыло армян. Федерация обеспокоена уходом очередного талантливого футболиста к конкурентам», – описал ситуацию источник.

22-летний Севикян выступал за юношеские и молодежную сборные России.

Он родился в Москве.

Хавбек – воспитанник «Локомотива».

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