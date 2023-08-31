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    • В сборную России вызвали футболиста, договорившегося выступать за Армению

    В сборную России вызвали футболиста, договорившегося выступать за Армению

    За полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна ведут борьбу две национальные сборные.

    Игрок договорился с Федерацией футбола Армении, но смену спортивного гражданства блокирует РФС.

    «Решение Эдгар принял под влиянием отца Мартироса и оно было поддержано российским клубом. В РПЛ легионером он не станет, зато получит шанс выступать на международной арене.

    На днях РФС опубликовал список из 49 футболистов, которых Карпин вызвал на очередной сбор нашей сборной. Севикян попал в их число, но даже это не удержало его от выбора в пользу Армении.

    Видимо поэтому прямо сейчас РФС пытается заблокировать переход Эдгара под крыло армян. Федерация обеспокоена уходом очередного талантливого футболиста к конкурентам», – описал ситуацию источник.

    • 22-летний Севикян выступал за юношеские и молодежную сборные России.
    • Он родился в Москве.
    • Хавбек – воспитанник «Локомотива».

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    Сегодня, 21:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1852

      Таврида 1 час назад

      Все игроки выступающие в России, но играющие за другие сборные, должны считаться легионерами, нефиг их в квоты наравне с россиянами включать.

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