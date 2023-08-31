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  • В РФС отреагировали на отказ Севикяна приезжать в сборную России

В РФС отреагировали на отказ Севикяна приезжать в сборную России

31 августа 2023, 23:32
14

Российский футбольный союз не подтвердил смену спортивного гражданства у полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна.

  • 22-летний хавбек родился в Москве. Он воспитанник «Локомотива».
  • Его вызвали в сборную России на сентябрьский сбор.
  • Севикян отказался приезжать, поскольку решил выступать за сборную Армении.

«У Эдгара Севикяна российское футбольное гражданство. На данный момент РФС не получал никаких запросов по Севикяну от Федерации футбола Армении и ФИФА», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Россия Армения Севикян Эдгар
Комментарии (14)
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Ziklop
1693517315
то эти увальни денег желают? а их мнение разве нужно в таких вопроса!
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Mirak92
1693541700
Какой конченый пойдёт в холостую сборную?рфс на глухо отмороженые
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Просто-333
1693542128
-Яны,-яны...
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СПбМерлин
1693543099
Ну так лишайте его российского гражданства! Или слабо? А то на 2-х стульях сидит.
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Беспонтий
1693544481
хитрожопый рой армянских пчёл оптом потянулся в более комфортный улей
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Garrincha58
1693546722
в армию призвать и делов то
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evgevg13
1693556250
Когда в России фигово все эти этнические сразу вспоминают об исторических родинах. Крысы бегут с корабля первыми.
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Dyadya Kolya
1693586734
Себя умнее всех считаете??) Сиктирян говорит что Россия мне многое дала, но всё таки я армянин, значит умею вовремя переобутся, если Россию выгнали из мирового спорта, значит за армянию буду выступать. И правильно делает, рфс многих карьеры испортил. Долгое время Самедова и Эмина Махмудова обещаниями не пускали в сборную Азербайджана, загубили их сборную карьеру. Хорошо что хоть Махмудов в 24 года поумнел, ушёл и из расширенного состава России и из Спартака.
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