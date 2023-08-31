В РФС отреагировали на отказ Севикяна приезжать в сборную России

Российский футбольный союз не подтвердил смену спортивного гражданства у полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна.

22-летний хавбек родился в Москве. Он воспитанник «Локомотива».

Его вызвали в сборную России на сентябрьский сбор.

Севикян отказался приезжать, поскольку решил выступать за сборную Армении.

«У Эдгара Севикяна российское футбольное гражданство. На данный момент РФС не получал никаких запросов по Севикяну от Федерации футбола Армении и ФИФА», – сообщили в службе коммуникаций РФС.

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