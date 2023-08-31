В РФС отреагировали на отказ Севикяна приезжать в сборную России

Российский футбольный союз не подтвердил смену спортивного гражданства у полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна.
- 22-летний хавбек родился в Москве. Он воспитанник «Локомотива».
- Его вызвали в сборную России на сентябрьский сбор.
- Севикян отказался приезжать, поскольку решил выступать за сборную Армении.
«У Эдгара Севикяна российское футбольное гражданство. На данный момент РФС не получал никаких запросов по Севикяну от Федерации футбола Армении и ФИФА», – сообщили в службе коммуникаций РФС.
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Источник: «Матч ТВ»