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«Ростов» – «Динамо»: прогноз на матч 7 тура РПЛ, 3 сентября

1 сентября 2023, 18:21
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Программу 7-го тура РПЛ закроет матч «Ростов» – «Динамо». Желто-синие примут бело-голубых у себя дома, на «Ростов Арене». Игра состоится в воскресенье, 3 сентября, и начнется в 20:00 по мск.

«Ростов»

Команда Валерия Карпина переживает кризис. Ростовчане идут на 11 месте в турнирной таблице, а в первых 6 турах уже умудрились разгромно «влететь» самарским «Крыльям» (1:5) и «Сочи» (0:4). Впрочем, команда демонстрирует тенденцию на «выздоровление» – тому подтверждение, это победа над «Локомотивом» (2:1) в Кубке России.

«Динамо»

Бело-голубые стартовали с поражения от «Краснодара» (1:3), затем сыграли вничью с «Крыльями Советов»(3:3), и «хлопнули» «Зенит» (3:2). Дальше в РПЛ были победы над «Балтикой» (2:0) и ЦСКА (2:1). Удачные игры помогли команде Лички взобраться на 5 строчку таблицы и набрать 11 очков.

Статистика

История противостояния клубов насчитывает 60 игр. В предыдущих 5 были зафиксированы следующие результаты

  • 06.11.2022 «Ростов» – «Динамо» 2:1;
  • 18.10.2022 «Динамо» – «Ростов» 3:1;
  • 31.08.2022 «Ростов» – «Динамо» 2:0;
  • 17.07.2022 «Динамо» – «Ростов» 1:1;
  • 20.03.2022 «Динамо» – «Ростов» 1:1.

Факты о командах:

  • «Ростов» не проигрывает в 8 из 10 последних матчей «Динамо» дома;
  • в последних 5 играх «Динамо» пропускает в среднем 2.00, и забивает в среднем 2.20 гола за игру;
  • «Динамо» забивает в 8 из 10 последних матчей против «Ростова»;
  • в последних 5 играх «Ростов» пропускает в среднем 1.40, и забивает в среднем 1.00 гола за игру;
  • «Ростов» пропускает в 3 последних матчах;
  • «Ростов» забивает в 5 последних матчах против «Динамо».

Наш прогноз на игру

«Динамо» выглядит фаворитом этой встречи, однако «Ростов» наверняка доставит проблем обороне бело-голубых. Наш прогноз – победа «Динамо»(2.70), обе забьют(1.60).

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Прогнозы Динамо Ростов
Комментарии (2)
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alex1951
1693582817
Лично от себя .Пусть будет боевая ничья. И никак мне по другому . Ибо я люблю обоих. Что Динамо? Это с детства... А Карпуша землячок, пусть и крутится ,,волчок,.
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яцык
1693659013
Динамо влетит в два мяча.
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