Программу 7-го тура РПЛ закроет матч «Ростов» – «Динамо». Желто-синие примут бело-голубых у себя дома, на «Ростов Арене». Игра состоится в воскресенье, 3 сентября, и начнется в 20:00 по мск.

«Ростов»

Команда Валерия Карпина переживает кризис. Ростовчане идут на 11 месте в турнирной таблице, а в первых 6 турах уже умудрились разгромно «влететь» самарским «Крыльям» (1:5) и «Сочи» (0:4). Впрочем, команда демонстрирует тенденцию на «выздоровление» – тому подтверждение, это победа над «Локомотивом» (2:1) в Кубке России.

«Динамо»

Бело-голубые стартовали с поражения от «Краснодара» (1:3), затем сыграли вничью с «Крыльями Советов»(3:3), и «хлопнули» «Зенит» (3:2). Дальше в РПЛ были победы над «Балтикой» (2:0) и ЦСКА (2:1). Удачные игры помогли команде Лички взобраться на 5 строчку таблицы и набрать 11 очков.

Статистика

История противостояния клубов насчитывает 60 игр. В предыдущих 5 были зафиксированы следующие результаты

Факты о командах:

«Ростов» не проигрывает в 8 из 10 последних матчей «Динамо» дома;

в последних 5 играх «Динамо» пропускает в среднем 2.00, и забивает в среднем 2.20 гола за игру;

«Динамо» забивает в 8 из 10 последних матчей против «Ростова»;

в последних 5 играх «Ростов» пропускает в среднем 1.40, и забивает в среднем 1.00 гола за игру;

«Ростов» пропускает в 3 последних матчах;

«Ростов» забивает в 5 последних матчах против «Динамо».

Наш прогноз на игру

«Динамо» выглядит фаворитом этой встречи, однако «Ростов» наверняка доставит проблем обороне бело-голубых. Наш прогноз – победа «Динамо»(2.70), обе забьют(1.60).