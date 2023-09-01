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    «Ростов» – «Динамо»: прогноз на матч 7 тура РПЛ, 3 сентября

    Программу 7-го тура РПЛ закроет матч «Ростов» – «Динамо». Желто-синие примут бело-голубых у себя дома, на «Ростов Арене». Игра состоится в воскресенье, 3 сентября, и начнется в 20:00 по мск.

    «Ростов»

    Команда Валерия Карпина переживает кризис. Ростовчане идут на 11 месте в турнирной таблице, а в первых 6 турах уже умудрились разгромно «влететь» самарским «Крыльям» (1:5) и «Сочи» (0:4). Впрочем, команда демонстрирует тенденцию на «выздоровление» – тому подтверждение, это победа над «Локомотивом» (2:1) в Кубке России.

    «Динамо»

    Бело-голубые стартовали с поражения от «Краснодара» (1:3), затем сыграли вничью с «Крыльями Советов»(3:3), и «хлопнули» «Зенит» (3:2). Дальше в РПЛ были победы над «Балтикой» (2:0) и ЦСКА (2:1). Удачные игры помогли команде Лички взобраться на 5 строчку таблицы и набрать 11 очков.

    Статистика

    История противостояния клубов насчитывает 60 игр. В предыдущих 5 были зафиксированы следующие результаты

    • 06.11.2022 «Ростов» – «Динамо» 2:1;
    • 18.10.2022 «Динамо» – «Ростов» 3:1;
    • 31.08.2022 «Ростов» – «Динамо» 2:0;
    • 17.07.2022 «Динамо» – «Ростов» 1:1;
    • 20.03.2022 «Динамо» – «Ростов» 1:1.

    Факты о командах:

    • «Ростов» не проигрывает в 8 из 10 последних матчей «Динамо» дома;
    • в последних 5 играх «Динамо» пропускает в среднем 2.00, и забивает в среднем 2.20 гола за игру;
    • «Динамо» забивает в 8 из 10 последних матчей против «Ростова»;
    • в последних 5 играх «Ростов» пропускает в среднем 1.40, и забивает в среднем 1.00 гола за игру;
    • «Ростов» пропускает в 3 последних матчах;
    • «Ростов» забивает в 5 последних матчах против «Динамо».

    Наш прогноз на игру

    «Динамо» выглядит фаворитом этой встречи, однако «Ростов» наверняка доставит проблем обороне бело-голубых. Наш прогноз – победа «Динамо»(2.70), обе забьют(1.60).

    Источник: Бомбардир

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    01.09.2023 18:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +153

      яцык 2 сентября, 15:50

      Динамо влетит в два мяча.

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      Рейтинг: +11771

      alex1951 1 сентября, 18:40

      Лично от себя .Пусть будет боевая ничья.
      И никак мне по другому . Ибо я люблю обоих.
      Что Динамо? Это с детства...
      А Карпуша землячок, пусть и крутится ,,волчок,.

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