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    • Карпин объяснил, почему убрал из состава сборной России Миранчука, Егорычева и Сергеева

    Карпин объяснил, почему убрал из состава сборной России Миранчука, Егорычева и Сергеева

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал причину исключения из состава сборной России трех футболистов.

    – Не считая вратарей, которых вы традиционно не комментируете, из расширенного списка выпали Алексей Миранчук, Андрей Егорычев и Иван Сергеев. С чем это связано?

    – С тем, что 22 полевых игроков достаточно для тренировочного процесса.

    Если же говорить конкретно про Алексея Миранчука, то он из-за травмы не участвовал в тренировках и товарищеских играх «Аталанты» и еще ни разу не был в заявке команды в двух стартовых турах Серии А.

    • В сборную на сентябрьские матчи вызвали 49 игроков. Полный список можно посмотреть здесь.
    • Россия в сентябре проведет 3 товарищеских встречи – против Катара и олимпийской сборной Египта (дважды).

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    Источник: «Матч ТВ»

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