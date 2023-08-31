Карпин объяснил, почему убрал из состава сборной России Миранчука, Егорычева и Сергеева

Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал причину исключения из состава сборной России трех футболистов.

– Не считая вратарей, которых вы традиционно не комментируете, из расширенного списка выпали Алексей Миранчук, Андрей Егорычев и Иван Сергеев. С чем это связано?

– С тем, что 22 полевых игроков достаточно для тренировочного процесса.

Если же говорить конкретно про Алексея Миранчука, то он из-за травмы не участвовал в тренировках и товарищеских играх «Аталанты» и еще ни разу не был в заявке команды в двух стартовых турах Серии А.