Тикнизян ответил, когда уйдет в европейский клуб

Левый защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прояснил свое будущее на фоне слухов об интересе из Бундеслиги.

«Я не читаю слухи о себе. Если руководство говорит, что я остаюсь, значит остаюсь. Я от этого абстрагируюсь максимально.

Если будет конкретика, тогда поговорим. Если нет, то смысл об этом думать? Играть в Европе – мечта? Мечта, но не в это трансферное окно. Дай бог, в следующее.

Будем работать, делать все возможное, а там, как бог даст. Меня будет сложно заменить? Незаменимых нет, тем более, в футболе», – сказал Тикнизян.