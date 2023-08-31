Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    Тикнизян ответил, когда уйдет в европейский клуб

    Левый защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прояснил свое будущее на фоне слухов об интересе из Бундеслиги.

    «Я не читаю слухи о себе. Если руководство говорит, что я остаюсь, значит остаюсь. Я от этого абстрагируюсь максимально.

    Если будет конкретика, тогда поговорим. Если нет, то смысл об этом думать? Играть в Европе – мечта? Мечта, но не в это трансферное окно. Дай бог, в следующее.

    Будем работать, делать все возможное, а там, как бог даст. Меня будет сложно заменить? Незаменимых нет, тем более, в футболе», – сказал Тикнизян.

    • Сообщалось, что Тикнизяна хотят купить «Вердер» и «Байер».
    • «Локо» заплатил 5,5 млн евро за него в 2021 году.
    • Фулбек забил 4 гола и сделал 1 ассист в 9 матчах нового сезона.

    Новости по теме
    «Байер» может купить защитника «Локомотива» до конца трансферного окна
    Дзюба назвал самого отмороженного игрока РПЛ 3
    Изидор назвал игроков «Локомотива», способных заиграть в топ-клубе Европе
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 07:23
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1463

      SLADE2019 2 часа назад

      В следующее окно интерес к тебе пропасть может. Так что пользуйся моментом, беги.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 