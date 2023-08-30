«Динамо» готовит улучшенное предложение по участнику ЧМ-2022

«Динамо» на фоне продажи Сабы Сазонова снова попытается приобрести защитника «Эспаньола» Сесара Монтеса, сообщает «СЭ».

Ранее испанцы отказались от предложения «Динамо» в размере 6 миллионов евро. Теперь московский клуб предлагает 7,5 миллионов.

26-летний мексиканец не хочет оставаться в «Эспаньоле», который вылетел во второй дивизион. Кроме того, в московский клуб перешел Луис Чавес – друга Монтеса.

Если «Эспаньол» отклонит предложение «Динамо», то москвичи переключатся на внутренний рынок.