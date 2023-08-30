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    • «Динамо» готовит улучшенное предложение по участнику ЧМ-2022

    «Динамо» готовит улучшенное предложение по участнику ЧМ-2022

    «Динамо» на фоне продажи Сабы Сазонова снова попытается приобрести защитника «Эспаньола» Сесара Монтеса, сообщает «СЭ».

    Ранее испанцы отказались от предложения «Динамо» в размере 6 миллионов евро. Теперь московский клуб предлагает 7,5 миллионов.

    26-летний мексиканец не хочет оставаться в «Эспаньоле», который вылетел во второй дивизион. Кроме того, в московский клуб перешел Луис Чавес – друга Монтеса.

    Если «Эспаньол» отклонит предложение «Динамо», то москвичи переключатся на внутренний рынок.

    • Монтес сделал 1 ассист в 3 матчах ЧМ-2022.
    • Он уже мог оказаться в «Динамо» в сентябре 2022 года.
    • Сделка сорвалась из-за сложностей с переводом денег.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 18:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9951

      САДЫЧОК 14 минут назад

      Внутренний рынок ,сейчас , будет заполнен Джикией !

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