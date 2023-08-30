«Динамо» готовит улучшенное предложение по участнику ЧМ-2022

«Динамо» на фоне продажи Сабы Сазонова снова попытается приобрести защитника «Эспаньола» Сесара Монтеса, сообщает «СЭ».
Ранее испанцы отказались от предложения «Динамо» в размере 6 миллионов евро. Теперь московский клуб предлагает 7,5 миллионов.
26-летний мексиканец не хочет оставаться в «Эспаньоле», который вылетел во второй дивизион. Кроме того, в московский клуб перешел Луис Чавес – друга Монтеса.
Если «Эспаньол» отклонит предложение «Динамо», то москвичи переключатся на внутренний рынок.
- Монтес сделал 1 ассист в 3 матчах ЧМ-2022.
- Он уже мог оказаться в «Динамо» в сентябре 2022 года.
- Сделка сорвалась из-за сложностей с переводом денег.
Источник: «Спорт-Экспресс»