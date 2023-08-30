Нигматуллин рассказал, за что Дзюба мог бы угодить в суд в США

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин,раскритиковал поведение нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

– Недавно стало известно, что Месси может быть наказан за отказ общаться с журналистами после игры. В это же время в России Артeм Дзюба угрожал журналисту и получил всего лишь условную дисквалификацию на два матча. Как бы отреагировали на это в США?

– Дзюба мог угодить в суд, так как это угроза жизни, вне зависимости, какие у него заслуги. Можно было бы раздуть эту ситуацию в совершенно другую сторону. Эта история однозначно не красит спортсмена, несмотря на то, что журналист заявил, что не таит обиду на Дзюбу.

С одной стороны, правильно, что он не стал раздувать из этого скандал, а с другой – меня удивила реакция некогда главного тренера сборной России Леонида Слуцкого, который назвал журналиста «дебилом». Это оскорбление личности.

Я понимаю, что Дзюба и Слуцкий – друзья, у них есть общие интересы и взгляды на определeнные ситуации. Поэтому они готовы друг друга защищать и продолжать заниматься тем, что им сейчас особенно нравится – эпатировать публику.