Смотреть прямую трансляцию матч «Сочи» – ЦСКА, 3 тур кубка России на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 30 августа 2023 в 17:15 по московскому времени. Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».
Предполагаемые стартовые составы команд:
«Сочи»: Гойло, Алвес, Юрганов, Мещанинов, Заика, Нобоа, Ангбан, Медведев, Мигель, Мелкадзе, Бурмистров.
Главный тренер: Дмитрий Хохлов
ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Лукин, Роша, Агапов, Рядно, Мендес, Кисляк, Файзуллаев, Давила, Гайч.
Главный тренер: Владимир Федотов
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Сочи» – ЦСКА
Прямой эфир встречи будет проходить на телеканале «Матч! ТВ». Игру также будет транслировать «Фонбет».
Уверены в победе армейцев? Используйте специальный бонус в 17000 рублей и не рискуйте своими!
Источник: «Бомбардир»