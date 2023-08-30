Смотреть прямую трансляцию матч «Сочи» – ЦСКА, 3 тур кубка России на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 30 августа 2023 в 17:15 по московскому времени. Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».

Предполагаемые стартовые составы команд:

«Сочи»: Гойло, Алвес, Юрганов, Мещанинов, Заика, Нобоа, Ангбан, Медведев, Мигель, Мелкадзе, Бурмистров.

Главный тренер: Дмитрий Хохлов

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Лукин, Роша, Агапов, Рядно, Мендес, Кисляк, Файзуллаев, Давила, Гайч.

Главный тренер: Владимир Федотов

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Сочи» – ЦСКА

Прямой эфир встречи будет проходить на телеканале «Матч! ТВ». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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