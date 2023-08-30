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    • «Сочи» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2023

    «Сочи» – ЦСКА: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2023

    Смотреть прямую трансляцию матч «Сочи» – ЦСКА, 3 тур кубка России на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 30 августа 2023, в 17:15 по московскому времени. Встреча пройдет в Сочи на стадионе «Фишт».

    Предполагаемые стартовые составы команд:

    «Сочи»: Гойло, Мещанинов, Юрганов, Марсело, Медведев, Батырев, Кравцов, Маргасов, Бурмистров, Игнатьев, Мигель.

    Главный тренер: Дмитрий Хохлов

    ЦСКА: Тороп, Мойзес, Роша, Набабкин, Обляков, Зделар, Мухин, Гайч, Ермаков, Гайч, Арбузов.

    Главный тренер: Владимир Федотов

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Сочи» – ЦСКА

    Прямой эфир встречи будет проходить на телеканале «Матч! ТВ». Игру также будет транслировать «Фонбет».

    Смотреть матч Рубин-Урал онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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