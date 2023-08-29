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    • Абаскаль прокомментировал разгром «Динамо» в кубковом матче

    Абаскаль прокомментировал разгром «Динамо» в кубковом матче

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал победу над «Динамо» (4:1) в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

    «Не все матчи проходят одинаково. В прошлой игре нас наказали за потерю концентрации. Конечно, когда игры заканчиваются 0:0, спится плохо. Сегодня это не так. Жаль, что мы пропустили. Ребята хорошо контролировали встречу. Уверен, что «Динамо» будет одной из лучших команд сезона.

    Дисциплина – это то, что происходит на поле. Ответственность тоже происходит на поле. После плохого матча нет ничего лучше, чем сыграть сразу и доказать, что это было случайностью. Нам нужна стабильность», – сказал Абаскаль.

    • «Спартак» выиграл все 3 матча в группе Кубка.
    • Москвичи идут на 7-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    29.08.2023 22:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +21590

      Cleaner 15 минут назад

      Абаскаль: - Игры с Зенитом это случайность. Мы сильны, мы разгромили Динамо в НИЧЕГО НЕ ЗНАЧАЩЕЙ ИГРЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +2522

      ScarlettOgusania 1 час назад

      если стабильно Спартак будет забивать по четыре гола за игру, то все болелы только будут ЗА!)

      1
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      Рейтинг: +3110

      alefreddy 1 час назад

      а когда появиться стабильность то есть сколько ждать и в этом ли сезоне

      1
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      ...
      Рейтинг: +25103

      DOCTOR PENALTY > alefreddy 1 час назад

      Не похоже, что дождёмся в этом сезоне. (

      1
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