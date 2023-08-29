«Барселона» уговаривает защитника расторгнуть контракт

«Барселона» хочет избавиться от Клемана Лангле.

Каталонский клуб уговаривает центрального защитника расторгнуть контракт, но пока безуспешно.

Француз рассчитывает остаться и получить от 12 до 16 миллионов евро за счет отсроченных платежей от «Барсы».

За ситуацией следит «Лион». Ранее игроком также интересовались «Аль-Наср» и «Милан».

Лангле вернулся в «Барсу» из аренды в «Тоттенхэме».

В составе лондонской команды он провел 35 матчей и забил 1 гол.

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