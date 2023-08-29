«Ростов» и «Динамо» сыграют в матче 7-го тура РПЛ.
Угадай победителя и получи 2000 рублей
- Игра состоится в воскресенье, 3 сентября.
- Встреча пройдет в Ростове на стадионе «Ростов Арена».
- Начало – в 20:00 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ростов» – «Динамо»
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч «Ростов» – «Динамо»
- победа «Ростова» – 2.50
- ничья – 3.55
- победа «Динамо» – 2.75
Следите за новым туром РПЛ с бонусом до 17000₽ и ставьте на матчи без риска!
Источник: Бомбардир