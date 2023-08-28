Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • «Думаю, лет на пять посадят с конфискацией имущества»: Слуцкий – о возможном наказании от комитета по этике

    «Думаю, лет на пять посадят с конфискацией имущества»: Слуцкий – о возможном наказании от комитета по этике

    Леонид Слуцкий пошутил насчет претензий к нему со стороны комитета по этике РФС.

    • Комитет рассмотрит слова экс-тренера сборной России в адрес журналиста Виталия Бородина.
    • Слуцкий назвал корреспондента «РБ Спорт» 19-летним дебилом.
    • Так он встал на защиту Артема Дзюбы, который ранее обещал представителю СМИ «засунуть телефон в одно место».

    – Вы по видеосвязи выйдете?

    – Я вообще не знаю, куда и как я должен выйти и как мне об этом сообщат.

    – Что вам грозит? Дисквалификация, отстранение?

    – Я думаю, лет на 5 посадят, скорее всего, с конфискацией имущества.

    Новости по теме
    Слуцкий назвал перфоманс комментатора Нагучева «вершиной непрофессионализма»
    Мостовой прошелся по Слуцкому: «Чем ты хамоватее и дурнее, тем больше у тебя подписчиков» 3
    В РФС подтвердили, что комитет по этике рассмотрит фразу Слуцкого «19-летний дебил» в адрес журналиста 2
    Источник: «Коммент.Шоу»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:27
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +369

      erybov1965 43 минуты назад

      Это тоже показатель уровня нашего футбола.Это не просто дворовый детский тренер был,хотя я бы ему и детей с нашего двора,не дал бы тренировать.Он же не превратился в такого человека,значит он таким и был.А тренер в детском и юношеском футболе-это практически отец.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +256

      russkiisergei 52 минуты назад

      ну на счёт 5 лет, я не знаю. но по ****** ему я бы с удовольствием съездил!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25087

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Быдляцкая шутка, в стиле Кокорина.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 