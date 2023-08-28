«Думаю, лет на пять посадят с конфискацией имущества»: Слуцкий – о возможном наказании от комитета по этике

Леонид Слуцкий пошутил насчет претензий к нему со стороны комитета по этике РФС.

Комитет рассмотрит слова экс-тренера сборной России в адрес журналиста Виталия Бородина.

Слуцкий назвал корреспондента «РБ Спорт» 19-летним дебилом.

Так он встал на защиту Артема Дзюбы, который ранее обещал представителю СМИ «засунуть телефон в одно место».

– Вы по видеосвязи выйдете?

– Я вообще не знаю, куда и как я должен выйти и как мне об этом сообщат.

– Что вам грозит? Дисквалификация, отстранение?

– Я думаю, лет на 5 посадят, скорее всего, с конфискацией имущества.