«Думаю, лет на пять посадят с конфискацией имущества»: Слуцкий – о возможном наказании от комитета по этике

Леонид Слуцкий пошутил насчет претензий к нему со стороны комитета по этике РФС.
- Комитет рассмотрит слова экс-тренера сборной России в адрес журналиста Виталия Бородина.
- Слуцкий назвал корреспондента «РБ Спорт» 19-летним дебилом.
- Так он встал на защиту Артема Дзюбы, который ранее обещал представителю СМИ «засунуть телефон в одно место».
– Вы по видеосвязи выйдете?
– Я вообще не знаю, куда и как я должен выйти и как мне об этом сообщат.
– Что вам грозит? Дисквалификация, отстранение?
– Я думаю, лет на 5 посадят, скорее всего, с конфискацией имущества.
Источник: «Коммент.Шоу»