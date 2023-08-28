Шнякин – другу Дзюбы: «Мой рот заодно трудоустрой, посмотрим, как выйдет»

Да я смотрю тут все футбольные мастера, только вот дзюба лучший бомбардир всего лишь какого то подзаборного чемпионата России чего он достиг если бы не газпромовские деньги которые все купили, как игрок полное фуфло
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин отреагировал на угрозу друга нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы Максима Лопарева в адрес коллеги Романа Нагучева.
- Нагучев накануне в матче 6-го тура РПЛ между «Сочи» и «Локомотивом» (0:1) до 30-й минуты не называл фамилию Дзюбы.
- Это был его протест.
- В ответ на это Лопарев пообещал Нагучеву «трудоустроить» его рот».
«Окружение Артeма Дзюбы, будьте любезны. Какое обидчивое, надо же.
Дружище, ну ты и мой заодно трудоустрой. Посмотрим, как выйдет», – написал Шнякин, занимавшийся дзюдо.