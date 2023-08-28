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    • Шнякин – другу Дзюбы: «Мой рот заодно трудоустрой, посмотрим, как выйдет»

    Шнякин – другу Дзюбы: «Мой рот заодно трудоустрой, посмотрим, как выйдет»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин отреагировал на угрозу друга нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы Максима Лопарева в адрес коллеги Романа Нагучева.

    • Нагучев накануне в матче 6-го тура РПЛ между «Сочи» и «Локомотивом» (0:1) до 30-й минуты не называл фамилию Дзюбы.
    • Это был его протест.
    • В ответ на это Лопарев пообещал Нагучеву «трудоустроить» его рот».

    «Окружение Артeма Дзюбы, будьте любезны. Какое обидчивое, надо же.

    Дружище, ну ты и мой заодно трудоустрой. Посмотрим, как выйдет», – написал Шнякин, занимавшийся дзюдо.

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    Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина

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    Сегодня, 22:03
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      Виктор-Почтаренко-google 15 минут назад

      Да я смотрю тут все футбольные мастера, только вот дзюба лучший бомбардир всего лишь какого то подзаборного чемпионата России чего он достиг если бы не газпромовские деньги которые все купили, как игрок полное фуфло

      0
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      Рейтинг: +4674

      Snek 34 минуты назад

      Как задрали эти низкосортные срача для самопиара этих бездарей.

      1
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      Рейтинг: +25087

      DOCTOR PENALTY 55 минут назад

      Шнякин, становись в один ряд с Азмункой и сам Дзюба твой рот трудоустроит.

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      Рейтинг: +6267

      AtticusFinch 1 час назад

      В прошлом году Генич пиарился за счет Дзюбы, в этом году все Шнякины подключились...Дзюба лучший бомбардир сборной и чемпионатов России , А Вы кто? стесняюсь спросить ?????Вы думаете мы Чемпионат России из некомпетентных людей смотрим, которые Дзюбу игроком номер семь называют? Вы нам накуй не упали (по секрету)....Вместо Вас завтра 10 придет Шнякинукых, Нугаучевых и Журавелев вылезет- мы даже разницы не заметим!!!!

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      Рейтинг: +2131

      DMитрий 1 час назад

      Нынешнее поколение молодых комментаторов полное фуфло. Вот их и стебут все кому не лень и послать не западло всем, даже своим коллегам. Шнякин в этом списке один из худших, если не самый. Харизма = 0. А этого гриба, ещё тайным анусным голосованием лучшим коментом на ЧМ выбрали... Он когда говорит что про футбол, есть ощущение, что бредит в 6.00 утра с попоя.

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      Рейтинг: +6267

      AtticusFinch > DMитрий 1 час назад

      Лайк!!!! они совсем обнаглели уже на тв

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