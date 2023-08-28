Шнякин – другу Дзюбы: «Мой рот заодно трудоустрой, посмотрим, как выйдет»

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин отреагировал на угрозу друга нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы Максима Лопарева в адрес коллеги Романа Нагучева.

Нагучев накануне в матче 6-го тура РПЛ между «Сочи» и «Локомотивом» (0:1) до 30-й минуты не называл фамилию Дзюбы.

Это был его протест.

В ответ на это Лопарев пообещал Нагучеву «трудоустроить» его рот».

«Окружение Артeма Дзюбы, будьте любезны. Какое обидчивое, надо же.

Дружище, ну ты и мой заодно трудоустрой. Посмотрим, как выйдет», – написал Шнякин, занимавшийся дзюдо.

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