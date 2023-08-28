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    • Геркус определил главного конкурента «Зенита» в чемпионской гонке РПЛ

    Геркус определил главного конкурента «Зенита» в чемпионской гонке РПЛ

    Экс-президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус порассуждал о борьбе за чемпионство в новом сезоне РПЛ.

    «Зенит» перестало штормить и он выдал три победы подряд. Со счетом 9:1. Похоже, больших проблем у них в этом сезоне не будет.

    Из круга претендентов (ненадолго?) выпал «Спартак». Одно очко в трех играх, счет 3:6. К хроническим проблемам в обороне прибавились проблемы в атаке: по создаваемым моментам «Спартак» опустился во вторую половину таблицы. Тренер нервничает, болельщики нервничают. Классические спартаковские качели.

    «Краснодар», напротив, выдает лучший старт в своей истории и (пока?) выглядит главным конкурентом «Зенита». Самое впечатляющее и неожиданное от «Краснодара» – это игра в обороне. Бетон, гранит и мрамор. 2 пропущенных гола в 6 матчах, единственная команда без поражений. Уровень. Очень интересно посмотреть, сохранят ли они свою уверенность в предстоящей игре со «Спартаком». Большая игра для «Краснодара».

    ЦСКА оступились два раза, но мы знаем, что для них, чтобы оставаться угрозой достаточно быть рядом, они всегда могут выдать серию из любого количества победных матчей подряд. Так что ЦСКА остаются претендентом всегда просто из-за своего опыта. Посмотрим на них в следующем туре против «Зенита».

    А вот «Динамо» удивило своей прытью. Не все получается, но удаль и размах прямо гусарские. Фантастические голы, воля к победе – приятно смотреть. К тому же сейчас можно ждать усиления от новичков. Отмечу подписание первого в истории нашего футбола мексиканского игрока, да еще и игрока сборной – Луиса Чавеса. На сегодня это не просто самый дорогой игрок «Динамо», но один из самых дорогих легионеров всей Лиги. Большие ожидания, очень интересно.

    «Локомотив» страдал без Дзюбы, но теперь, после его возвращения, чувствует себя получше. При этом феноменально проводит концовки матчей.

    Из команд верхней половины таблицы, отмечу еще Самару, которая продолжает лидировать по создаваемым моментам и вполне может оставаться в лидерах до конца первого круга.

    Внизу таблицы без сенсаций, разве что внезапно «Ростов» выглядит каким-то потерянным», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса

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    Сегодня, 13:24
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5359

      neveldomha 17 минут назад

      У Краснодара нет такой скамейки, как в Зените. Не будет Кордобы и лидерству конец.

      0
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      Рейтинг: +4839

      Ziklop 47 минут назад

      к новому году видно будет кто есть кто, не факт что не будет провала у того же Зенита.

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      Рейтинг: +30866

      JTherry 1 час назад

      началось гадание на кофейной гуще, Геркуса привлекли в качестве весталки... причем, как только назначается "претендент", его почему-то сразу начинает штормить...

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