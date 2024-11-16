Геркус привел аргументы, почему матч с Брунеем был проведен не зря

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус считает оправданным проведение матча Россия – Бруней (11:0).

«Считаю, что стоило проводить товарищескую встречу. против Брунея. Лучше играть, чем не играть.

30 тысяч человек на трибунах тоже свидетельствуют, что проводить этот матч стоило», – сказал Геркус.

Бруней идет в рейтинге ФИФА 184-м.

Команду тренирует бразилец Винисиус Эутропио.

Ни один игрок Брунея не выступает за пределами страны.

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