Геркус привел аргументы, почему матч с Брунеем был проведен не зря

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус считает оправданным проведение матча Россия – Бруней (11:0).
«Считаю, что стоило проводить товарищескую встречу. против Брунея. Лучше играть, чем не играть.
30 тысяч человек на трибунах тоже свидетельствуют, что проводить этот матч стоило», – сказал Геркус.
- Бруней идет в рейтинге ФИФА 184-м.
- Команду тренирует бразилец Винисиус Эутропио.
- Ни один игрок Брунея не выступает за пределами страны.
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