АПЛ. «Ливерпуль» одержал в меньшинстве волевую победу над «Ньюкаслом» (2:1)

«Ньюкасл» не удержал победу над «Ливерпулем» в третьем туре АПЛ. Победу гостям принес дубль Дарвина Нуньеса.

С 28-й минуты «Ливерпуль» был в меньшинстве после удаления Вирджила ван Дейка.

Во втором голе Нуньеса ассистировал Мохамед Салах, который после матча должен перейти в «Аль-Иттихад».

«Ливерпуль» поднялся в топ-4, «Ньюкасл» остался 13-м.

Англия. АПЛ. 3-й тур

Ньюкасл – Ливерпуль – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Гордон, 25; 1:1 – Нуньес, 81; 1:2 – Нуньес, 90+3.

Удаления: нет – ван Дейк, 28.

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