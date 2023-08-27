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    • Карпин в своем стиле ответил на вопрос о неудачной игре «Ростова»

    Карпин в своем стиле ответил на вопрос о неудачной игре «Ростова»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча шестого тура РПЛ против «Пари НН» (0:1) прокомментировал неудачную игру на выездах.

    «Сегодняшняя игра была совсем другой, нежели неделю назад. Она вселяет оптимизм и надежду.

    Почему «Ростов» не добирает очки на выезде? Потому что не забивает на один мяч больше. Как вам еще ответить? Если дома мы забиваем, то на выезде пока нет. Мы ведь и дома не по 90 ударов наносим», – сказал Карпин.

    • У «Ростова» одна победа в последних 6 матчах.
    • Команда идет в таблице 9-й.
    • Следующий соперник по РПЛ – «Динамо» (3 сентября).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +21549

      Cleaner 38 минут назад

      Карпин в своем хамоватом стиле ответил на вопрос...

      0
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      Рейтинг: +2619

      моэм 40 минут назад

      Прав Дзюба , журналисты явно не разбираются в футболе ....Ростов более всего был силён стандартами+ пенальти с двумя столбами за 190 , Комличенко и Осипенко , которых просто некем заменить , а купить замену нет денег ....отсюда понятно почему Валера и говорит только о задаче "не вылететь"....один из них вышел , но явно ещё не в форме , к тому же слишком много он вынужден ставить из пионерского отряда....тут и вправду не до жиру быть бы живу .

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      Рейтинг: +300

      Александр.Т. 48 минут назад

      Увольнять пора , не чему научить игроков не может

      0
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      Рейтинг: +21549

      Cleaner > Александр.Т. 37 минут назад

      Как увольнять? Тренера СБОРНОЙ увольнять? Валере - ВЕРИМ!!!...)))

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