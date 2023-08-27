Карпин в своем стиле ответил на вопрос о неудачной игре «Ростова»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после матча шестого тура РПЛ против «Пари НН» (0:1) прокомментировал неудачную игру на выездах.
«Сегодняшняя игра была совсем другой, нежели неделю назад. Она вселяет оптимизм и надежду.
Почему «Ростов» не добирает очки на выезде? Потому что не забивает на один мяч больше. Как вам еще ответить? Если дома мы забиваем, то на выезде пока нет. Мы ведь и дома не по 90 ударов наносим», – сказал Карпин.
- У «Ростова» одна победа в последних 6 матчах.
- Команда идет в таблице 9-й.
- Следующий соперник по РПЛ – «Динамо» (3 сентября).
Источник: «РБ Спорт»