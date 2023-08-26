«МЮ» пропустил от «Форест» 2 гола к 4-й минуте – это антирекорд

В эти минуты проходит матч третьего тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест». К 45-й минуте счет 1:2.
Манчестерцы пропустили два гола к четвертой минуте. Затем на 17-й минуте один мяч отквитал полузащитник хозяев Кристиан Эриксен.
Впервые в истории АПЛ «Манчестер Юнайтед» уже проигрывал в два мяча, когда на секундомере было 03:47.
- «МЮ» грозит 2-е поражение подряд.
- Для «Форест» это 2-й сезон в АПЛ подряд.
- Команда в случае победы может подняться на 5-е место.
Источник: «Бомбардир»