«МЮ» пропустил от «Форест» 2 гола к 4-й минуте – это антирекорд

В эти минуты проходит матч третьего тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем Форест». К 45-й минуте счет 1:2.

Манчестерцы пропустили два гола к четвертой минуте. Затем на 17-й минуте один мяч отквитал полузащитник хозяев Кристиан Эриксен.

Впервые в истории АПЛ «Манчестер Юнайтед» уже проигрывал в два мяча, когда на секундомере было 03:47.