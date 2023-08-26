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    • «Спартак» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2023

    «Спартак» – «Ахмат»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2023

    Смотреть прямую трансляцию матч «Спартак»«Ахмат», 6 тур РПЛ на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 26 августа 2023, в 19:30 по московскому времени. Встреча пройдет в Москве на стадионе Открытие Банк Арена.

    Стартовые составы команд:

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Рябчук, Чернов, Промес, Умяров, Мартинс, Зобнин, Бонгонда, Денисов, Соболев.

    Главный тренер: Гильермо Абаскаль

    «Ахмат»: Шелия, Семенов, Тодорович, Богосовац, Камилов, Олейников, Челикович, Бериша, Тимофеев, Конате, Ильин.

    Главный тренер: Мирослав Ромащенко

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Спартак» – «Ахмат»

    Прямой эфир встречи будет проходил на телеканале «Матч! ТВ». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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    Источник: «Бомбардир»

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