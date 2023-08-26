Смотреть прямую трансляцию матч «Спартак» – «Ахмат», 6 тур РПЛ на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 26 августа 2023, в 19:30 по московскому времени. Встреча пройдет в Москве на стадионе Открытие Банк Арена.

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Селихов, Джикия, Дуарте, Рябчук, Денисов, Умяров, Мартинс, Зобнин, Бонгонда, Промес, Соболев.

Главный тренер: Гильермо Абаскаль

«Ахмат»: Шелия, Богосавац, Семенов, Челикович, Тодорович, Камило, Тимофеев, Бериша, Ильин, Олейников, Конате.

Главный тренер: Мирослав Ромащенко

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Спартак» – «Ахмат»

Прямой эфир встречи будет проходить на телеканале «Матч! ТВ». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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