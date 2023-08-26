Смотреть прямую трансляцию матч «Спартак» – «Ахмат», 6 тур РПЛ на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 26 августа 2023, в 19:30 по московскому времени. Встреча пройдет в Москве на стадионе Открытие Банк Арена.
Стартовые составы команд:
«Спартак»: Максименко, Джикия, Рябчук, Чернов, Промес, Умяров, Мартинс, Зобнин, Бонгонда, Денисов, Соболев.
Главный тренер: Гильермо Абаскаль
«Ахмат»: Шелия, Семенов, Тодорович, Богосовац, Камилов, Олейников, Челикович, Бериша, Тимофеев, Конате, Ильин.
Главный тренер: Мирослав Ромащенко
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Спартак» – «Ахмат»
Прямой эфир встречи будет проходил на телеканале «Матч! ТВ». Игру также будет транслировать «Фонбет».
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