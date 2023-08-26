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    Ещенко: «Новый тренер «Ахмата» – спартач»

    Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в 6-м туре РПЛ.

    «Учитывая последние события, «Спартак» должен реабилитироваться и включаться в гонку, поэтому дома надо обыгрывать «Ахмат». Хотя «Ахмат» поменял тренерский штаб и крупно выиграл.

    «Ахмат» – неудобный соперник? У «Спартака» нет удобных или неудобных соперников. Они могут и проиграть, и выиграть.

    Естественно, «Ахмат» будет пытаться выиграть. Тем более их тренер Ромащенко – спартач. Он по-любому захочет обыграть «Спартак», – сказал Ещенко.

    • 49-летний Ромащенко в «Спартаке» завершал игровую и начинал тренерскую карьеру.
    • Суммарно он провел в московском клубе 11 лет (1997-2008).
    • Спартаковцы примут «Ахмат» сегодня в 19:30 мск.

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    Источник: «Чемпионат»

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