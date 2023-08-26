Ещенко: «Новый тренер «Ахмата» – спартач»

Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в 6-м туре РПЛ.

«Учитывая последние события, «Спартак» должен реабилитироваться и включаться в гонку, поэтому дома надо обыгрывать «Ахмат». Хотя «Ахмат» поменял тренерский штаб и крупно выиграл.

«Ахмат» – неудобный соперник? У «Спартака» нет удобных или неудобных соперников. Они могут и проиграть, и выиграть.

Естественно, «Ахмат» будет пытаться выиграть. Тем более их тренер Ромащенко – спартач. Он по-любому захочет обыграть «Спартак», – сказал Ещенко.