Ещенко: «Новый тренер «Ахмата» – спартач»

Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко поделился ожиданиями от матча с «Ахматом» в 6-м туре РПЛ.
«Учитывая последние события, «Спартак» должен реабилитироваться и включаться в гонку, поэтому дома надо обыгрывать «Ахмат». Хотя «Ахмат» поменял тренерский штаб и крупно выиграл.
«Ахмат» – неудобный соперник? У «Спартака» нет удобных или неудобных соперников. Они могут и проиграть, и выиграть.
Естественно, «Ахмат» будет пытаться выиграть. Тем более их тренер Ромащенко – спартач. Он по-любому захочет обыграть «Спартак», – сказал Ещенко.
- 49-летний Ромащенко в «Спартаке» завершал игровую и начинал тренерскую карьеру.
- Суммарно он провел в московском клубе 11 лет (1997-2008).
- Спартаковцы примут «Ахмат» сегодня в 19:30 мск.
Источник: «Чемпионат»