Смотреть прямую трансляцию матч «РБ Лейпциг» – «Штутгарт», 2 тур чемпионата чемпионата Германии по футболу на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2023, в 21:30 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
«РБ Лейпциг»: Бласвих, Симакан, Раум, Хенрихс, Орбан, Симонс, Шлагер, Кампль, Ольмо, Вернер, Опенда
Главный тренер: Марко Розе
«Штутгарт»: Нюбель, Штенцель, Антон, Ито, Загаду, Ен, Мвумпа, Каразор, Фюрих, Мийо, Гирасси
Главный тренер: Себастиан Хенесс
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Штутгарт»
Встречу в прямом эфире будет транслировать «Фонбет», трансляция станет доступна после регистрации, так же игру покажет телеканал «Матч ТВ»
Источник: «Бомбардир»