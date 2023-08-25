Смотреть прямую трансляцию матч «РБ Лейпциг» – «Штутгарт», 2 тур чемпионата чемпионата Германии по футболу на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 25 августа 2023, в 21:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«РБ Лейпциг»: Бласвих, Симакан, Раум, Хенрихс, Орбан, Симонс, Шлагер, Кампль, Ольмо, Вернер, Опенда

Главный тренер: Марко Розе

«Штутгарт»: Нюбель, Штенцель, Антон, Ито, Загаду, Ен, Мвумпа, Каразор, Фюрих, Мийо, Гирасси

Главный тренер: Себастиан Хенесс

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Штутгарт»

Встречу в прямом эфире будет транслировать «Фонбет», трансляция станет доступна после регистрации, так же игру покажет телеканал «Матч ТВ»