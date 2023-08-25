Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • «С русскими могли поступать как хотели»: Мостовой рассказал о конфликте с президентом «Страсбура»

    «С русскими могли поступать как хотели»: Мостовой рассказал о конфликте с президентом «Страсбура»

    Экс-спартаковец Александр Мостовой вспомнил, как поругался с президентом «Страсбура» из-за денег.

    – Зато когда перешли в «Сельту», пришлось практически начинать с нуля – вы с Карпиным подняли клуб до европейского уровня.

    – Тут тоже переход вышел довольно странный. Я никогда не думал, что окажусь в «Сельте», уйдя из «Страсбура».

    Но мы пошли на конфликт с президентом французского клуба, который в очередной раз обещал поднять контракт, но в итоге решил, что лучше иметь сильного футболиста и платить ему как обычному середнячку.

    Мы же русские, с нами могли поступать как хотели. С этим я столкнулся и в Португалии, и во Франции, и, кстати, в Испании.

    • Мостовой был в «Страсбуре» с 1994 по 1996 год.
    • Также в Европе он поиграл за «Бенфику», «Кан», «Сельту» и «Алавес».

    Новости по теме
    Мостовой одним словом описал процесс обучения на тренерскую лицензию 2
    Мостовой раскрыл подробности побега из «Спартака» в 1991 году 3
    Мостовой прокомментировал отсутствие поздравления с 55-летием от «Спартака» 4
    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:49
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13139

      Вомбат 1 час назад

      Тогда дело было не в том, что они были русские, а в том, что не из Евросоюза. Думаю, что в названных им странах и теперь все точно так же.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 