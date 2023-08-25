«С русскими могли поступать как хотели»: Мостовой рассказал о конфликте с президентом «Страсбура»

Экс-спартаковец Александр Мостовой вспомнил, как поругался с президентом «Страсбура» из-за денег.

– Зато когда перешли в «Сельту», пришлось практически начинать с нуля – вы с Карпиным подняли клуб до европейского уровня.

– Тут тоже переход вышел довольно странный. Я никогда не думал, что окажусь в «Сельте», уйдя из «Страсбура».

Но мы пошли на конфликт с президентом французского клуба, который в очередной раз обещал поднять контракт, но в итоге решил, что лучше иметь сильного футболиста и платить ему как обычному середнячку.

Мы же русские, с нами могли поступать как хотели. С этим я столкнулся и в Португалии, и во Франции, и, кстати, в Испании.