«С русскими могли поступать как хотели»: Мостовой рассказал о конфликте с президентом «Страсбура»

Экс-спартаковец Александр Мостовой вспомнил, как поругался с президентом «Страсбура» из-за денег.
– Зато когда перешли в «Сельту», пришлось практически начинать с нуля – вы с Карпиным подняли клуб до европейского уровня.
– Тут тоже переход вышел довольно странный. Я никогда не думал, что окажусь в «Сельте», уйдя из «Страсбура».
Но мы пошли на конфликт с президентом французского клуба, который в очередной раз обещал поднять контракт, но в итоге решил, что лучше иметь сильного футболиста и платить ему как обычному середнячку.
Мы же русские, с нами могли поступать как хотели. С этим я столкнулся и в Португалии, и во Франции, и, кстати, в Испании.
- Мостовой был в «Страсбуре» с 1994 по 1996 год.
- Также в Европе он поиграл за «Бенфику», «Кан», «Сельту» и «Алавес».
Источник: «Спорт уик-энд»