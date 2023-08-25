Салах дал ответ на гигантское предложение из Саудовской Аравии

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах близок к переходу в «Аль-Иттихад».

По информации Sky Sports, египтянин дал согласие на переход в саудовский клуб. Сделка зависит от решения «Ливерпуля».

Сообщалось, что Салах в случае перехода в «Аль-Иттихад» по общей выручке может обойти форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Салах в новом сезоне оформил 1+1 в 2 матчах.

Его рыночная стоимость – 65 млн евро.

Контракт игрока с «Ливерпулем» действует до 2025 года.

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